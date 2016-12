“Familia ordinaria”, cinta que refleja a los niños de la calle en Filipinas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- El largometraje Familia ordinaria (2016), dirigida por Eduardo Roy Jr., aborda el tema de los niños de la calle de la ciudad de Manila, Filipinas, y exhibe la pobreza extrema y la violencia de esa nación.

La cinta, de 107 minutos, compite en la sección de ficción del Segundo Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas.

Según su director, en ocho días rodó el filme en cual que habla de Jane, de 16 años, y su novio, Aries, de 17, quienes viven solos en las caóticas calles de Manila. Sobreviven como carteristas, pero la vida de la joven pareja cambia cuando se convierten en padres adolescentes, además, su bebé de un mes es robado. Jane y Aries hacen lo posible para buscarlo, pero por su condición de pobres no son tomados en cuenta, por lo que deciden arriesgarse solos.

El realizador relata que la película está basada en una historia real con el propósito de reflejar cómo la sociedad los critica por ser pobres, “les dicen que son tontos, que no merecen a su niño y que mejor no esté con ellos”.





También la televisión sólo utiliza su historia para conseguir más rating y no los auxilian. “Esto demuestra la doble moral de la gente”, manifiesta el cineasta, quien con su segundo filme Quick change, obtuvo el premio de la crítica en el Festival de Cine Asiático de Vesoul en Francia.

Eduardo Roy Jr. denuncia que el 80% de la población en Filipinas es pobre:

“Está por debajo del estándar para tener una vida digna y como filipinos no debemos ignorar estas historias. En mi país se producen 200 películas al año, sin embargo, este tipo de historias no tienen voz, no duran más de una semana en las salas de cine, porque al público no les gusta verse reflejados, por lo cual prefieren las cintas de ficción, pero nosotros como realizadores independientes debemos crear este tipo de proyectos.”