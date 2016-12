Estamos hasta la madre de lo que quieren hacernos los diputados: “Cuau”

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca, encabezó un mitin en la Plaza de Armas de esta capital, en el que convocó a sus simpatizantes a estar pendientes el año que entra “porque va a estar cabrón, van a seguir con sus chingaderas” de intentar deponerlo del cargo.

Acompañado del dirigente del Frente Nacional por la Esperanza, el perredista René Bejarano, el exfutbolista afirmó: “Han visto las chingaderas que estos diputados han hecho, no hay que permitirlo, somos más los ciudadanos, estos cabrones no se van a detener, el año que viene va a estar más difícil, no hay que confiarnos, el año que entra va a estar más cabrón”, sostuvo al micrófono.

Junto a Blanco y Bejarano, también estuvieron en el mitin Israel Reyes Medina, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte y del Frente Amplio Morelense; Emilio Rosas Rico, dirigente de los comerciantes del Mercado Adolfo López Mateos, el más grande de la entidad; y el vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez.

El exfutbolista llamó a hacer un frente ante embates de los legisladores y de Rodrigo Gayosso Cepeda, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática en Morelos e hijastro del gobernador Graco Ramírez. “Ustedes me pusieron y ustedes me quitan”, advirtió a los cientos de colonos, comerciantes, estudiantes y transportistas, presentes en la plaza.





Luego, tomó la palabra la madre del exseleccionado mexicano, Hortencia Bravo, también presente en el mitin. “Yo les agradezco mucho a la gente de aquí porque en realidad sí están viendo que mi hijo está trabajando y a todos les doy las gracias. A todo el pueblo de Cuernavaca. Él sabe que no es cierto, yo a esos señores (los diputados locales) que Dios los bendiga, pero el que obra mal, mal le va”, advirtió.

Por su parte, Bejarano brindó su apoyo al alcalde capitalino: “Lo que no entienden estos políticos es que en lugar de debilitar a Cuauhtémoc Blanco, lo están fortaleciendo. Si alguna aspiración tenía algún personaje cercano al actual gobierno del estado (dijo en alusión a Gayosso), pues a lo mejor sus aspiraciones se están debilitando”.

Luego envió un mensaje claro al gobernador: “Yo llamaría a Graco a que fuera sensato, reflexionara, pensara lo que está haciendo y lo que está dejando de hacer, que no atice conflictos, que sea sensato, sea sereno, que no se ofusque, que no pretenda imponer a nadie en el 18, que no se guíe por sus intereses económicos o familiares”.

Los otros líderes también expresaron su respaldo al exfutbolista. Esta concentración fue convocada desde el pasado 27 de noviembre. Al principio se dijo que sería una marcha a la que se sumarían alcaldes de distintos municipios y partidos políticos, sin embargo, al final sólo fue una concentración.

Gana nuevas suspensiones

En conferencia de prensa previa, el alcalde y su equipo jurídico confirmaron que el Congreso del Estado inició “de forma irregular el jueves pasado un nuevo procedimiento en su contra y lo intentaron convalidar el viernes con la notificación al alcalde, es un “procedimiento de suspensión definitiva del titular del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos”.

Frente a la posibilidad de que los diputados locales intentaran “darle la vuelta” a las suspensiones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por la juez cuarto de distrito, los abogados ampliaron la controversia constitucional y la demanda de amparo y tanto una como otra, otorgaron suspensiones provisionales para este nuevo procedimiento iniciado por los legisladores.

Aunque estaba programada para este sábado una cita para que compareciera Blanco Bravo en el Congreso y por la tarde una sesión extraordinaria, éstas fueron canceladas por la noche sin explicación alguna. Lo que se infiere es que los diputados fueron notificados de estas nuevas suspensiones provisionales y por ello evitaron continuar, al menos este sábado, con los procedimientos para “suspender” a Cuauhtémoc Blanco.

En el encuentro con los medios, previo a la realización de una movilización masiva de personas, autoridades y militantes de diversos partidos políticos, que le manifestaron su apoyo, el exfutbolista agradeció a los diputados del PAN y del Partido Humanista que se abstuvieron o votaron en contra de la revocación de mandato que fue aprobada por mayoría en la sesión legislativa de este viernes.

“Y esas personas que votaron en contra de esto que me quieren hacer, les quiero decir mi agradecimiento porque no cayeron en el juego de los otros diputados. Quienes se abstuvieron de participar en dichos procedimientos en mi contra deben saber que mi único compromiso es con los ciudadanos y con los vecinos de Cuernavaca”, sostuvo.

“Estamos hartos de la corrupción. Como le he dicho a la gente, tenemos una gran oportunidad para dar ese cambio de tanta falsedad (sic). Estamos, ahora sí lo voy a decir, estamos hasta la madre de esta situación que quieren hacer los diputados. Estamos cansados, estamos fastidiados de tanta impunidad”, afirmó.

Dijo que su equipo jurídico está trabajando para que la controversia constitucional y el juicio de amparo que interpuso contra el procedimiento de revocación de mandato se resuelvan lo más pronto posible y que su apuesta no es mantenerse en ese estado, sino demostrar que tiene razón y los legisladores no.