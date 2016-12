Rafael era “un amante de las artes”: cineastas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. (proceso.com.mx).- El fallecimiento del secretario de Cultura (SC), Rafael Tovar y de Teresa, consternó a los participantes de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas. (FICSC).

El destacado director de cine Jorge Fons lo calificó como un hombre culto y amante de las artes:

“Siempre estuvo vinculado en actividades de apoyo a la cultura. Al cine le brindó un espacio importante. Era un cinéfilo declarado. También era común encontrarlo en los conciertos, las salas de cine, las exposiciones, en fin. Es una pérdida muy dolorosa y sensible para el mundo de la cultura y las artes en México.”

Rememoró que aportó mucho esfuerzo para la creación de la nueva Academia Mexicana Cinematográfica de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que resurgió en 1998.





“Estuvo siempre preocupado en que se hicieran aportaciones para los artistas en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). Le inquietaban dos aspectos de la cultura: la descentralización y el apoyo a la igualdad de género. Después de tantos años, ya era un buen amigo”, expresó el realizador de Los albañiles y El callejón de los milagros.

Subrayó:

“Espero que quien ocupe la dirección de la SC no sea un político. Ojalá y sea una persona de la cultura, preocupada por enaltecer la cultura mexicana. Si ponen a un político con un acercamiento pobre a la cultura sería una falla lamentable.”

Conocido por sus documentales Del olvido al no me acuerdo (1999) y En el hoyo (2006), el cineasta Juan Carlos Rulfo dijo que no creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), pero si lo consolidó:

“Aunque se fue y regresó, es difícil imaginar al Conaculta sin él. Para bien y para mal en muchos sentido, creo que la conformación de lo que ha sido el sistema y el Consejo, ahora secretaría, se le debe a toda la gestión que él hizo a través de muchos años. Estar en la política a veces sales raspado, hay gente que lo puede castigar, que le puede decir cosas que no son agradables, pero creo que hizo cosas que son importantes. No estuvo en él el haber luchado más allá por el presupuesto para cultura porque es una cuestión más de voluntades ejecutivas y de visión de parte también de nuestros políticos de más arriba, y esa visión él si la tenía, fue sensible a todas las artes. Hay muchas lecturas, habrá quienes si están felices de que haya desaparecido. Es polémico estar en ese puesto. Si era amigo de la institución cinematográfica.”

En el caso del centenario de su papá Juan Rulfo, que se conmemorará en mayo del 2017, dijo que siempre tuvo su apoyo para la serie de televisión que prepara sobre el escritor.

Miguel Camacho, director del FICSC, destacó que la partida de Tovar y de Teresa “es triste”:

“Era un gran alivio para el Festival. En la primera edición estuvo aquí, dos días, y le entregó la medalla al cineasta franco-griego Costa Gavras, quien fue uno de los homenajeados. Lo invitamos ahora y nos dijeron que ya no iba a ser posible. Apoyó siempre al cine mexicano. Es una gran perdida…

“Se preocupó por la promoción de la cultura y creó la Secretaría de Cultura. Estamos muy conmovidos por su fallecimiento.”

La guionista y extitular del Instituto Mexicano de Cinematografía, Marina Estavenhagen, comentó que “es una perdida muy lamentable para la cultura mexicana”.

También señaló que fue un incansable promotor de la cultura en México:

“Fue una persona muy institucional con una amplísima cultura, además, con un gran conocimiento de la historia de México. Fue escritor. Estuvo muy vinculado a las letras, a la música, a las artes. Fue un privilegio para la cultura mexicana que encabezara tantos años el Conaculta que se convirtió en la recién Secretaría de Cultura.

“El haber retomado muchas de las grandes ideas de los grandes pensadores y personalidades de la cultura mexicana para realmente sentar las bases institucionales de una política pública hacia la cultura mexicana, es muy importante; la hizo su bandera y colocó a México en un lugar muy importante en el panorama internacional en ese sentido.”

Además, recordó que siempre estuvo detrás en los fondos de cine (Fidecine y Foprocine) cuando se crearon.