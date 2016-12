Policía herido fingió un ataque: SSP Colima

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal aclaró que el agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) herido anoche no sufrió un ataque a balazos, sino que “se disparó accidentalmente al limpiar su arma dentro de su hogar” y “denunció una supuesta agresión en su contra para justificar su error”.

A través de un comunicado emitido la tarde de este sábado, veinte horas después del suceso, la corporación indicó que como consecuencia de esa conducta, el elemento policiaco —quien se encuentra asignado a la vigilancia de la Casa de Gobierno— será sancionado en los términos de la ley.

La SSP sostuvo que los hechos ocurrieron el viernes 9, luego de que la central del C-4 recibió una llamada al 911 a las 18:35 horas para informar que un policía estatal que estaba franco paseando con su familia, fue herido por un balazo por personas desconocidas y se encontraba en ese momento en el edificio del Complejo de Seguridad en Villa de Álvarez.

“Por tal motivo —añadió— rápidamente la Policía Estatal con el apoyo de otras corporaciones policiales, llevó a cabo un operativo cerca del área señalada en donde supuestamente ocurrieron los hechos, mientras que el herido fue trasladado para su atención médica, observando que dicha herida no coincidía con su versión declarada, además de que no ponía en riesgo su vida y no portaba el arma que le habían facilitado para llevársela a su hogar”.

De acuerdo con la dependencia, en las investigaciones se encontraron contradicciones a su versión de los hechos y se le pidió a su familia acudir a su domicilio y al llegar, se observaron gotas de sangre en el piso y un casquillo percutido, la esposa del policía fue entonces que admitió que fue un accidente personal y que él solo se hirió al maniobrar el arma sentado en un sillón.

Posteriormente, el agente ratificó la versión de su esposa durante su declaración ante la autoridad ministerial, concluyó el comunicado.