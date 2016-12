Trump califica de “ridículas” conclusiones de la CIA sobre su triunfo

WASHINGTON (proceso.com.mx).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que no cree en las conclusiones de la Agencia de Inteligencia (CIA) según las cuales Rusia interfirió en las elecciones estadunidenses para ayudarlo a ganar.

“Pienso que es ridículo”, dijo el empresario en el programa Fox News Sunday, este domingo. “Pienso que es sólo una excusa más, no me lo puedo creer”, agregó Trump.

Consideró además que esta “es una mentira impulsada por los demócratas”.

El magnate neoyorquino sostuvo que los demócratas están impulsando esta supuesta trama, porque sufrieron una de las mayores derrotas en la historia de la política en Estados Unidos y no deben seguir con este asunto tan rocambolesco, aconsejando que no resistan más a aceptar su derrota en las urnas.





El presidente electo dijo que los números finales están ahora en 306 y que Hillary Clinton quedó en un número muy bajo.

“Si echas un vistazo a la historia y echas un vistazo a lo que dijeron, hay una gran confusión, nadie sabe realmente y la piratería es muy interesante, una vez que hackean, si no los capturas en el acto, a estas personas no van a atraparlas, no tienen idea de si es Rusia o China, o alguien, podría ser alguien sentado en una cama en algún lugar”, anotó.

Trump indicó que ahora corresponde a todos volver a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y por ello, él está allí para iniciar dicho proceso.

También un grupo de allegados a Donald Trump, que son parte del equipo de transición al poder del presidente electo, rechazó el informe de la CIA que indica que Rusia habría favorecido al magnate en las elecciones.

El equipo de Trump considera que el informe de la CIA, que cita el uso de “hackers” para proveer de información a Wikileaks, viene de la misma agencia que “dijo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva”.