Presentarán el jueves 15 exposición “Duffy/Bowie”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Museo de la Ciudad de México presentará a partir de este próximo jueves 15 de diciembre la exposición Duffy/Bowie, una selección de 50 obras que el fotógrafo Brian Duffy realizó del cantante David Bowie, en una “colaboración que duró ocho años” y “brindó las imágenes más icónicas del legendario músico”, informó la Secretaría de Cultura.

La colección es el resultado de una serie de cinco sesiones fotográficas en las cuales el fotógrafo inglés (1933-2010), considerado uno de los más importantes en el ámbito de la fotografía de la moda, plasmó imágenes de Bowie, entre ellas la tomada para la portada del álbum Aladdin Sane (1973), que ha sido considerada como una especie de “Mona Lisa” del pop, según algunos medios.

En ella, Bowie aparece con el cabello teñido en rojo, el cabello levantado al frente en puntas y largo en la parte de atrás. Su rostro andrógino y pronunciado por la delgadez está cruzado por una especie de rayo en color azul y naranja, los parpados pintados también en naranja están cerrados. Su dorso desnudo con la piel lechosa y las clavículas remarcadas.

Luego de éste, el cantante pop (1947-1916) y el fotógrafo trabajaron juntos en otros cuatro proyectos: Ziggy Stardust, The Man Who Fell to Earth, Scary Monsters (ad Super Creeps) y Lodger. Y dieron pie a la edición de Duffy/Bowie-Five Sessions, de Chris Duffy (hijo del fotógrafo) y Kevin Cann (biógrafo de Bowie).

La exposición de Duffy, a quien se atribuye la imagen “camaleónica” de Bowie permitirá conocer algunas imágenes inéditas, algunas de las cuales lograron rescatarse luego de que el fotógrafo, desencantando del ambiente de la moda y la farándula decidió quemar sus negativos.

Después de una investigación ha logrado rastrearse y recuperarse parte del legado del fotógrafo en redacciones, editoriales y colecciones particulares.

La exposición, que se presentó a mediados de año en Monterrey, y en Zapopan, Jalisco, del 26 de agosto al 11 de octubre pasados, se inaugura el jueves en el recinto ubicado en avenida Pino Suárez 30, Centro Histórico, frente al Metro Pino Suárez.