Conductor radiofónico denuncia amenazas del líder del PRD en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El conductor y productor del programa radiofónico ‘El Toro Matutino’, Juan José Arrese, denunció amenazas en su contra por parte del dirigente estatal del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, supuestamente porque desde ese espacio ha apoyado al alcalde de esta capital, Cuauhtémoc Blanco.

Según Arrese, se enteró de la amenaza a través del subsecretario de gobierno local, Jorge Meade González, quien vía telefónica, le dijo:

“Me acaba de hablar Rodrigo (Gayosso), güey. A mí me da mucha pena porque eres mi amigo, güey. Me preocupa. Me dijo que no, que salgas del ayuntamiento (de Cuernavaca), que te dejes de mamadas porque te van a ir a romper la madre a tu casa y la chingada”.

Según el audio que el propio comunicador difundió en su programa, Meade González trató de calmar al dirigente perredista: “Por favor Rodrigo, quédate tranquilo. Todos somos amigos”.

Pero Gayosso reiteró: “Por favor, si soy tu amigo, dile a ese hijo de su puta madre que le voy a partir su madre”.

Arrese respondió a Meade González que le preocupaba esa situación, y éste le respondió en tono amistoso: “Hay que hacer algo”.

-Oye, pero me preocupa…

-Me apena mucho porque tú eres mi amigo Juanjo…

-Pero eso es grave, me está amenazando, yo estoy con mis hijos en el futbol…

-Si me autorizas, yo le voy a llamar para decirle que estás en el futbol con tus hijos.

-Y me regresas la llamada, o voy a hablar con él.

-Yo ahorita te llamo, sale güey, sale.

Esta mañana Arrese no se presentó a su programa de radio, pero habló por teléfono y acusó a Gayosso Cepeda de amenazarlo a través de Meade González.

Tras presentar el audio de la amenaza, dijo que salió del estado junto con su familia y que se retiraba del programa radiofónico.

Hasta ahora, ni Gayosso Cepeda ni Meade González se han pronunciado al respecto.

Hace dos semanas, el alcalde de esta ciudad, Cuauhtémoc Blanco, denunció que Gayosso Cepeda, hijastro del gobernador perredista Graco Ramírez, estaba haciendo de todo por destituirlo.

Arrese, por su parte, ha apoyado desde su espacio al exfutbolista y, según su versión, eso habría traído como consecuencia la amenaza del líder perredista estatal.