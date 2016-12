Exgobernador de Colima acusado de desvío no teme acabar como Duarte y Borge

COLIMA, Col. (apro).- Acusado del presunto desvío de cerca de dos mil millones de pesos y de anomalías en el manejo de un crédito por 638 millones de pesos, el exgobernador Mario Anguiano Moreno sostuvo que no teme terminar como sus homólogos de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

“Para nada… ustedes pueden ver las diferencias entre las acciones contra ellos y las acciones contra nosotros”, declaró al salir de una visita al Congreso del Estado. Aseguró que se encuentra “totalmente tranquilo” frente los señalamientos que le ha formulado el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).

“Decían –argumentó– que nos habíamos robado el dinero, que debíamos devolver 638 millones, pero queda claro que nadie se llevó ese dinero. Los créditos de corto plazo se hicieron de manera correcta, apegados a derecho, no hay ninguna duda, no hay ninguna preocupación. Además, decían que tenemos propiedades y ranchos, pero la verdad es que no tengo propiedades ni cuentas en el extranjero”.

Y cuestionado sobre el déficit por casi dos mil millones que reportó el Osafig en los resultados de una auditoría excepcional, Anguiano Moreno adujo que es un déficit que no se dio en un año, sino que “se viene arrastrando por parte del gobierno desde hace muchos años”.

Agregó que “a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo no se ha podido normalizar; es parte de un proceso que tiene no sólo el estado, sino muchos municipios y otros gobiernos estatales”.

El motivo de la asistencia de Mario Anguiano al Congreso del Estado fue para ratificar su denuncia de juicio político contra el exgobernador interino Ramón Pérez Díaz y los actuales secretarios general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, anunciada como una estrategia de defensa por la acusación del mal uso del crédito por 638 millones de pesos.

“Lo que pedimos es que el Congreso revisen bien las acciones que llevaron a cabo también los exfuncionarios del gobierno interino, porque fue en su periodo donde se hizo la solicitud y se aplicó”, dijo.

Sin embargo, después de la interposición de la denuncia los imputados emitieron un comunicado en el que aseguraron que se trata de dos créditos distintos e indicaron que Mario Anguiano pretende confundir a la población mezclando dos asuntos distintos, situación que no ha sido aclarada por el Congreso.

En relación con el clima de violencia que se disparó con el arranque del actual gobierno, Anguiano Moreno dijo: “La verdad es que es complicado, ustedes lo viven día con día, yo espero que se pueda llegar a normalizar y que Colima tenga los niveles de seguridad que merece, que la gente aspira y que el mismo gobernador (José Ignacio Peralta Sánchez) había ofrecido”.

Sobre el señalamiento del anterior procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, en el sentido de que su administración maquillaba las cifras sobre inseguridad, el exmandatario respondió que los datos no se pueden maquillar, pues “las cifras de la cantidad de delitos que se cometen no sólo las lleva el gobierno del estado, sino también las dependencias federales y el Cisen.

“Yo estoy seguro de que si se pudieran maquillar las cifras ahorita se estarían maquillando. La verdad es que no se podía antes y no se puede ahora, una prueba muy clara son los datos que estamos viendo a nivel nacional”, agregó.

No obstante, dijo no temer por su seguridad personal y a pesar de que tiene asignados elementos de custodia “ustedes ven que en la mayor parte de las actividades que realizo cotidianamente no traigo personal de seguridad”.