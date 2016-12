PAN en San Lázaro pide trabajar “en conferencia” con Senado la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PAN en la Cámara de Diputados propuso trabajar en “conferencia” para que junto con el Senado de la República se elabore un dictamen sobre la nueva Ley de Seguridad Interior.

En tanto, Morena rechazó que se apruebe en periodo extraordinario un marco jurídico para las tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas, sin antes discutirlo ampliamente.

Marko Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro, dijo en conferencia que su fracción está lista para iniciar la discusión. Recordó que en noviembre de 2015 su bancada presentó una iniciativa que ofrecía normas claras sobre cuándo, dónde y por qué deberá intervenir el Ejército o la Marina en tareas de seguridad pública.

El pasado domingo por la tarde, el presidente de la Mesa Directiva, el también panista Javier Bolaños, respaldó a los senadores del PRI, quienes pretenden que la reforma se avale en un periodo extraordinario que podría arrancar en enero de 2017.

Por su parte, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, recordó que para arrancar un periodo extraordinario “antes debe haber un dictamen” a discutir. Además, consideró innecesario modificar la ley o crear otra para dar certeza jurídica a los militares en tareas de seguridad pública.

“No es necesario. Los militares deben de regresar a los cuarteles. Tenemos una iniciativa de un mando mixto, un mando único que ya nadie toca, que ese sí es de seguridad. Tenemos múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos donde ha entrado el Ejército a hacer trabajos de seguridad, precisamente porque ellos tuvieron que entrar a esta guerra contra el narcotráfico. Y ahí sí no nos preguntaron, ahí no se cambió la ley”, reprochó.

Nahle aclaró que para hacer un periodo extraordinario “se debería tener un trabajo anticipado en esta Cámara y no lo hay… No podemos decir que vayamos a un periodo extraordinario si no hay dictamen. Hay que ser responsables. Y no es rápido, porque esto urge, no. ¿Para qué quieres un periodo extraordinario, para darle certeza jurídica a una militarización del país? Es un tema bastante fuerte”.

Propone “conferencia”

Por otra parte, el coordinador de la bancada del PAN, Marko Cortés, informó que propuso a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro que sugiera al Senado “que nos conformemos en conferencia para poder dictaminar” la iniciativa que dé orden y certidumbre al trabajo y función de los militares en la seguridad del país.

Pero también, aclaró, que de manera inmediata en la Cámara de Diputados se instalen en comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Seguridad y Defensa Nacional, para comenzar la dictaminación.

El panista agregó que su partido ya está preparado para analizar y discutir, pues desde el 26 de noviembre de 2015 presentó su iniciativa sobre una nueva Ley de Seguridad Interna. En ella se establece cuándo, bajo qué formato, en qué territorialidad y por cuánto tiempo intervendría el Ejército o la Marina.

Desde el año pasado está la iniciativa, dijo, pero ahora al gobierno le urge. “Aquí es donde una vez más se acredita que el gobierno federal y el PRI-Verde sólo reacciona a sombrerazos, a llamados de alerta y tuvieron que escuchar el del propio secretario de la Defensa, y en público, para que se tomaran cartas en el asunto”.

Insistió: “Estamos preparados para que se formen estas comisiones unidas que nosotros estamos proponiendo y también para que trabajemos en conferencia”.

Por lo pronto, los diputados esperan discutir en el pleno la Ley General de Víctimas para el próximo miércoles. Dicha ley surge luego de los más de 120 mil muertos que ha generado la llamada “guerra contra el narcotráfico” y que ha tenido como consecuencia miles de víctimas, entre desplazados y familiares de los muertos.