Toman armas en Guerrero ante la incapacidad del gobierno para frenar la violencia (Video)

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y comunidades del vecino municipio de Ajuchitlán del Progreso decidieron tomar las armas para defender su vida y patrimonio ante la incapacidad del gobierno para revertir los efectos de la narcoviolencia en la convulsionada región de la Tierra Caliente.

Además, acusaron al gobernador priista Héctor Astudillo Flores de brindar protección al líder criminal identificado como Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero, quien sigue operando impunemente a pesar de que el fiscal estatal Xavier Olea Peláez anunció públicamente que el mandatario había ordenado ejecutar al presunto delincuente ante la serie de secuestros masivos que le atribuyen en esta franja de la entidad.

Desde hace meses, pobladores de San Miguel Totolapan han denunciado que la banda de El Tequilero es el brazo armado del exalcalde y actual diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, quien se caracterizó por ser uno de los principales impulsores y financiadores de la campaña del gobernador Héctor Astudillo Flores en la región de Tierra Caliente.

El domingo pasado fue secuestrado el ingeniero Isauro de Paz Duque, un conocido contratista originario de San Miguel Totolapan, quien ha sido beneficiado con obra pública federal y estatal en esta zona. Este hecho provocó una reacción inusitada de la población.





Familiares de la víctima y pobladores decidieron manifestarse públicamente ayer por la tarde en la cabecera municipal, y la protesta desencadenó la retención de varios jóvenes acusados de ser informantes del grupo delictivo Los Tequileros, así como de la madre de Raybel Jacobo y la regidora priista, María del Carmen Barrera Navarro, señalada también por sus presuntos nexos con esta banda delincuencial, por parte del grupo manifestante.

Enseguida, los habitantes de la cabecera de San Miguel Totolapan anunciaron la creación de un grupo de autodefensa, reprocharon la incapacidad gubernamental para garantizar seguridad en la zona, a pesar de que el gobernador Astudillo anunció el reforzamiento de la presencia del Ejército y policías estatales en la región de Tierra Caliente para tratar de revertir la incidencia delictiva que tiene asfixiada a la población.

A través de videos difundidos en redes sociales, la esposa del contratista secuestrado, Yadira Guillermo García, advirtió que la madre de El Tequilero, así como la regidora priista y la veintena de jóvenes señalados como halcones, seguirán retenidos hasta que liberen al ingeniero Isauro de Paz.

“Pido un intercambio. Así como me entregue a mi esposo, así le entregaré a su mamá pero lo quiero sano y salvo”, emplazó la mujer al jefe de la banda de Los Tequileros.

Luego, Guillermo García responsabilizó directamente al gobernador Astudillo de lo que le llegue a pasar a los pobladores que decidieron tomar las armas y retener a la mamá de “El Tequilero” y un grupo de presuntos colaboradores del grupo criminal, “ya que nunca ha hecho nada por este pueblo y se ha hecho de la vista gorda porque ya estamos cansados que se lleven gente inocente”, expresó.

Por su parte, el grupo de autodefensa de la cabecera de San Miguel Totolapan difundió también un mensaje a través de un video donde aparecen encapuchados y portando armas de bajo calibre.

“El gobierno se ha mostrado incapaz de restablecer la paz y tranquilidad de nuestro pueblo. Nos pronunciamos como un movimiento totolapense por la paz y la seguridad de todos. Demandamos la liberación de los levantados y secuestrados, que cese la violencia y se restablezca la paz para seguir trabajando con tranquilidad como lo anhelamos y lo deseamos todos, somos un pueblo pacífico y trabajador y nos negamos a seguir bajo el yugo de la delincuencia”, expresó un hombre que dio lectura a un extenso comunicado.

Hicieron un llamado a los desplazados por la narcoviolencia para que regresen y apoyen a retomar el control de este municipio colapsado por el crimen y soltó:

“Ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada. Ya no queremos que se sigan violentando nuestros derechos humanos, ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un cementerio y un valle de lágrimas de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad que no azota y por la disputa entre los grupos del crimen organizado”.

Por la noche, habitantes del municipio de Ajuchitlán del Progreso difundieron un tercer video donde también anunciaron la creación de una guardia comunitaria en los poblados de El Coco y La Laja para defender su vida y patrimonio, y confrontar directamente a la banda de Los Tequileros.