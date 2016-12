Charros de Jalisco presenta al mánager Edgar González

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Charros de Jalisco presentó al pitcher Sergio Romo, ganador de tres anillos de Serie Mundial, y al mánager Édgar González, exligamayorista que también dirigirá a la selección nacional que disputará el Clásico Mundial de Beisbol, en marzo próximo.

El equipo también confirmó que se frustró la contratación de Roberto Osuna de los Azulejos de Toronto, con cuyo padre tuvieron contacto por última vez hace un par de semanas, cuando sólo faltaba la firmaba del pelotero. Sin embargo, desde entonces éste no se ha reportado ni atendido las llamadas del gerente del equipo, Gabriel Low.

“Pensamos que de último momento Toronto ya no le dio el permiso para jugar”, asumió el directivo.

La novena jalisciense busca calificar a los playoffs de la temporada 2016-2017 de Liga Mexicana del Pacífico (LMP), a la cual le quedan escasos 15 partidos. Los Charros marchan con marca de 6 ganados y 12 perdidos en la segunda vuelta (21-31 en el standing general), y precisan de entre 10 y 11 triunfos para conseguir su objetivo.





En la presentación González, hermano del primera base de Dodgers de Los Ángeles, Adrián González, dijo que ayudará a los jugadores a sacudirse la presión mediante un estilo de juego agresivo, cuya consecuencia será conseguir triunfos.

“La base de jugadores mexicanos de Charros es la que tiene mayor talento en la Liga. Yo no sé qué pasó antes, por qué no han ganado. Vamos a jugar sin miedo, las cosas cambian cuando no estás pensando en los resultados. Mi estilo de juego es agresivo en el pitcheo, a la hora de hacer los fildeos; no hablo de robar bases sino de no dejar que me ataquen, de no estar pensando en qué me va a hacer el otro equipo.

“Romo, por ejemplo, lanza entre 88 y 90 millas, pero él no deja que lo ataquen; no tiene miedo y nosotros tampoco vamos a tener miedo de fallar, Vamos a luchar por calificar”, dijo González.

Por su parte Sergio Romo, quien después de 11 temporadas con los Gigantes de San Francisco se convirtió en agente libre, subrayó que él no se siente mejor que el resto de sus compañeros y que su intención es compartirles su experiencia y enseñarles el estilo de juego que le funciona para ganar.

“Soy uno más. Con San Francisco gané tres Series Mundiales pero no lo hice solo, vengo a compartir lo que sé hacer, y mi diferencia con ellos no es el talento, es que me conozco a mí mismo, tengo confianza, sé cómo ajustar cuando no me salen las cosas”, señaló.

Romo informó que varios equipos de Grandes Ligas lo han llamado para mostrar su interés para ofrecerle un contrato, pero que hasta ahora no se ha formalizado nada.

“A mí me mandó mi hermano para convencerlo de que vaya con los Dodgers”, interrumpió González a Romo en la conferencia de prensa.

González también dijo que no puso ninguna condición para aceptar la oferta del dueño de los Charros de Jalisco, Armando Navarro, para dirigir al equipo que deportivamente está en una situación muy comprometida.

También anunció que le permitieron llegar con Bobby Magalles, el coach de pitcheo con quien hace mancuerna en la selección nacional.

“Le voy a dar la libertad a los jugadores de que tomen decisiones, quiero que vuelva el amor por el beisbol que a veces hace falta; que sientan el entusiasmo por ganar y por jugar, como cuando eres niño y que no te importa el dinero y juegas más por ilusión”.

La casa de los Charros de Jalisco será una de las sedes de la primera fase de la tercera edición del Clásico Mundial de Beisbol.