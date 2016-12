Gobierno de Colima entrega parque a un empresario sin contrato de concesión, acusa ONG

COLIMA, Col. (apro).- El frente Colimenses Unidos por la Defensa del Patrimonio Público denunció que el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, violó la ley al entregar a un particular la posesión del Parque Regional Metropolitano sin que exista todavía un contrato de concesión.

A pesar de que desde mediados de noviembre pasado las instalaciones del parque fueron cerradas para que la empresa Operación y Proyectos de Zoológicos y Parques, de José Ernesto Zazueta Zazueta, lo adapte para ser un zoológico Ecoparc, el secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, reconoció en la radio que no se había difundido el contrato de concesión porque “se están trabajando en algunos detalles técnicos y jurídicos”.

En rueda de prensa, la delegada estatal del PRD, Martha Zepeda del Toro, y el dirigente de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, integrantes del frente, hicieron un llamado a que el mandatario reconsidere la intención de concesionar el parque por 25 años, como se ha anunciado, para evitar el despojo de un espacio público recreativo a la población colimense.

Zepeda dijo que continúan firmes en el propósito de la población decida el destino del Parque Regional a través de un plebiscito. Para realizarlo, en las últimas tres semanas se han recabado más de seis mil de las doce mil firmas requeridas para cumplir con el 2% de la lista nominal de electores, como lo señala la ley de la materia.

Dijo que la entrega del Parque en concesión a título gratuito implicaría que fuera explotado y usufructuado con fines mercantilistas por un empresario que tiene antecedentes de sanciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por maltrato animal con otra de sus empresas en un zoológico de Ciudad Obregón, Sonora.

Zepeda del Toro consideró que después de un receso por las fiestas de fin de año, esperan en enero complementar el total de firmas necesario para solicitar formalmente el plebiscito sobre el futuro del Parque Regional.

Por su parte, Leoncio Morán señaló que uno de los logros del movimiento contra la concesión del Parque Regional ha sido obligar al gobierno estatal a reconocer que ni siquiera está definido el contrato de concesión y con ello se encuentra en una situación de ilegalidad.

“Lo que nace de origen mal, mal termina –añadió–, por eso invitamos a todos los ciudadanos a que se acerquen a firmar para mandar un mensaje contundente al gobierno del estado de que la gente libre, la gente que quiere algo de bien para Colima somos muchos más que los pocos que hoy están enquistados en el gobierno y siguen haciendo las mismas prácticas de siempre”.

El también exalcalde de Colima advirtió que el parque debe seguir como tal, como “un espacio de recreación especialmente para las clases más vulnerables que no tienen posibilidad de desplazarse lugares más lejanos, además de que representa el pulmón más importante del centro de la ciudad y no debe ser dañado”.

De acuerdo con Morán Sánchez, por el entorno y las dimensiones que tiene, el parque no puede albergar un zoológico como el que ha sido anunciado.

“Los animales que según ellos dicen que van a traer, o están echando mentiras, o no van a venir jamás, o los van a tener en un lugar que no es propicio para ellos. No hay ni siquiera un espacio adecuado para estacionamiento, van a tumbar árboles y a afectar el entorno natural”, alertó.

Por último, hizo un llamado al Ayuntamiento de Colima a que realice una verificación sobre los trabajos que se realizan, sobre todo para revisar si la empresa presentó Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y si cuenta con todos los permisos necesarios para una obra de esa magnitud.