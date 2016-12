Crean movimiento ciudadano en comunidad zapoteca vigilada por sólo 3 policías

OAXACA, Oax. (apro).- Ante la violencia y el abandono oficial, habitantes zapotecos de San Francisco Ixhuatán crearon el Movimiento Ciudadano contra la Delincuencia, reconoció el alcalde José Luis García Henestrosa.

Luego de aclarar que no se trata de grupos de autodefensa, resaltó que la crisis se agudizó el 4 de diciembre, cuando 11 policías municipales renunciaron por las constantes amenazas de la delincuencia organizada.

Y aunque en su momento solicitó el apoyo del gobierno de Gabino Cué, y ahora al de Alejandro Murat, ninguno ha respondido a su llamado cuando sólo se quedó con tres policías para resguardar una localidad de más de 8 mil habitantes.

“De repente y de un solo jalón me presentaron su renuncia (los 11 policías), de verdad que estamos desesperados porque con tres policías no se puede, pedimos a la Policía Estatal realice rondines, les he cooperado con gasolina, llegan, recorren un ratito el municipio y se van, lo que estamos pidiendo es una base permanente para que la ciudadanía no viva con esta psicosis”, reforzó.





Y agregó que “he solicitado al gobierno de Oaxaca, al anterior y al actual, su intervención, pues en esta zona del Istmo ha quedado rebasada la policía municipal y también de la estatal, ojalá nos apoyen y tengamos eco, no deseamos que se vuelva a repetir un linchamiento más como ocurrió en San Francisco del Mar, mi gente está harta de la violencia y decepcionada de las autoridades que imparten justicia porque no hacen nada”.

García Henestrosa reconoció que tres policías municipales no garantizan la seguridad de un pueblo, pero tampoco puede hacer más, razón por la que los ciudadanos se organizaron para defenderse de secuestros, asaltos, robos y crímenes.

Hizo hincapié en que desde hace un año impera la violencia en Ixhuatán con asaltos, secuestros y tráfico de migrantes, entre otros ilícitos.

Luego recordó que el año pasado las fuerzas federales estuvieron unos 40 días en la localidad realizando recorridos y contribuyeron a que los índices delictivos disminuyeran, sin embargo, para este 2016 la situación es crítica y caótica.

Mientras que integrantes del Movimiento Ciudadano que prefirieron el anonimato por razones de seguridad manifestaron:

“Estamos luchando contra el crimen organizado, contra bandas de secuestradores o contra no sé quién, pero lo estamos haciendo porque deseamos vivir en paz, no sabemos en qué momento el pueblo se descompuso, pero estamos uniéndonos y demostrando que la unión hace la fuerza”.

Por lo pronto, han colocado barricadas en los principales accesos a la comunidad, realizado pinta de bardas y están por instalar alarmas vecinales en toda la comunidad.

Incluso aclararon que no son un grupo de autodefensas, sólo ciudadanos que tienen la urgente necesidad de protegerse.