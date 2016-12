Celebra Astudillo negociación con “El Tequilero” y le llueve en redes sociales

CHILPANCINGO. Gro., (apro).- El gobernador del estado presumió a través de redes sociales, la función de “negociador” que asumió su administración durante el intercambio de rehenes entre la autodefensa de San Miguel Totolapan y el grupo delictivo Los Tequileros.

“Es satisfactorio dar a conocer que el ingeniero Isauro de Paz Duque, quien se encontraba secuestrado desde el domingo, ya se encuentra con su familia”, escribió Astudillo ayer por la noche en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook.

Enseguida, envió en segundo mensaje: “María Félix de Almonte, quien estaba retenida por pobladores de San Miguel Totolapan, ya se encuentra bajo resguardo de la Policía Estatal”.

En respuesta, usuarios de ambas redes sociales arremetieron contra el mandatario por negociar con el narco y pactar con la guardia comunitaria para que “El Tequilero” liberara al ingeniero secuestrado y la autodefensa soltara a la madre del delincuente que fue retenida para presionar a las autoridades y el grupo criminal.





Benito Parra García cuestionó al gobernador Astudillo, de la siguiente forma: “usted no hizo nada, fue su mujer la que tuvo que actuar porque usted está más preocupado por enriquecerse. ¿Por qué no detiene a los tequileros; qué intereses hay que no los detiene?”.

Ángel Monroy Pelaez posteó en Twitter: “Sería más satisfactorio que todos los delitos cometidos por todos fueran sancionados, usted provocó la impunidad al negociar”.

Eliseo Sarmiento, reprochó “¿Osea que ustedes solo fueron intermediarios de la delincuencia y todavía lo celebran como un logro?”.

Alberto Zaragoza, opinó en el mismo sentido. “Sería más satisfactorio saber que los índices de violencia e inseguridad en Guerrero están bajando. #HazTuChamba”.

Sergio García, en tanto, dijo “legalmente muestras un estado vulnerable. No intentes ayudarte con este tweet”.

Juan Manuel Torres comentó “Pero no gracias a las inútiles autoridades. Están de adorno viviendo del presupuesto sin dar resultados. Pobre Guerrero”.

“Hay que decir que no fue por acciones de los cuerpos de seguridad sino por la aplicación del ojo por ojo”, expresó Víctor Rodríguez.

“Gracias a que la esposa y el pueblo se armaron de valor de lo contrario una estadística más de su sexenio”, indicó el usuario Jams.

“¿Y El Tequilero cuándo?, Todo el pueblo sabe su escondite menos ustedes, inútiles. Saúl Beltrán Orozco jefe de Los tequileros y expresidente municipal de San Miguel Totolapan, es la cabeza de la banda y El Tequilero el ejecutor, pero qué creen, tiene fuero y es diputado”, expresó con rabia la usuaria identificada como Pau Campuzano.

Cupertino García en Facebook, dijo “Qué rápido actúan cuando el pueblo se une, si no agarran a la mamá de ese secuestrador no creo que hubiera regresado con vida”.

“¿Y por qué no retiene a la madre de ese mentado El Tequilero para que se entregue y deje de andar haciendo mamadas”, soltó Gustavo Álvarez.