Arremete Margarita Zavala contra Moreno Valle por atropellos contra opositores

PUEBLA, Pue. (apro).- La esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y el gobernador panista Rafael Moreno Valle, ambos aspirantes a la candidatura presidencial en 2018, protagonizaron un nuevo episodio de desencuentros luego de que la exsenadora fustigara al mandatario poblano por emprender una cacería política contra ediles contrarios a su administración.

“Pido la intervención de @RicardoAnayaC ante el atropello contra @eduardorivera01 por parte de RMV. La venganza no debe tener lugar en el PAN”, exigió Zavala Gómez del Campo a través de su cuenta de Twitter.

Todo comenzó luego de que el Congreso local aprobara iniciar un procedimiento de responsabilidades en contra del exalcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, así como un proceso de destitución de la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, quienes en distintas formas se han confrontado con el gobernador panista Rafael Moreno Valle.

El inicio del procedimiento contra Rivera Pérez por supuestas irregularidades en su cuenta pública de 2013 por un monto de 410 millones de pesos, fue atribuido por el propio exalcalde a un intento por frenar su participación en la política local.

“El gobernador busca por todas las vías atentar contra mis libertades políticas y de expresión, sólo porque represento un riesgo para su proyecto personal y el de sus cercanos, esto se llama represión”, declaró Eduardo Rivera en rueda de prensa que ofreció posterior a la votación del Congreso del estado

“Sé que no soy el único en esta lista”, agregó, “sé que han existido periodistas, líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil y todo aquel que no responde a sus objetivos o denuncia cualquier injusticia. Pero nada ni nadie va a detener mi participación política, A mí no me van a doblar”.

Aunque rechazó que ya tenga definido si buscará contender por la gubernatura en 2018, Rivera Pérez fue acompañado por un grupo de panistas, que le corearon “¡Eduardo, gobernador!”.

Incluso existen versiones, al interior del panismo y en los medios locales, de que Moreno Valle podría impulsar a su esposa Martha Ericka Alonso, actual secretaria general del PAN estatal, para contender por la gubernatura en los próximos comicios locales.

El exedil aseguró que todas las observaciones que se hicieron a su cuenta pública ya fueron solventadas en tiempo y forma, por lo que dijo que el procedimiento que aprobaron este día los diputados no tiene más fin que su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

También recordó que, apenas la semana pasada, los mismos diputados aprobaron la cuenta pública de sólo 10 meses del gobernador, en el mismo año en el que se aplicaron los recursos y cuando faltan menos de dos meses para que termine el sexenio.

Luego mencionó que acudirá ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para denunciar la supuesta persecución política que ha emprendido en su contra el gobernador Moreno Valle quien, dijo, “será el responsable de cualquier cosa que le pase a mi familia y colaboradores”.

Rivera Pérez es uno de los panistas más visibles que trabaja en Puebla para promover las aspiraciones de Margarita Zavala por la candidatura del PAN a la Presidencia del país, postulación que también busca Moreno Valle.

Durante la sesión, el exalcalde poblano fue defendido por la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo, quien aseguró que el Congreso de Puebla se han convertido en una “Santa Inquisición”, donde se persigue a todo aquel que difiere o se contrapone a Moreno Valle.

A través de las redes sociales, destacados panistas se solidarizaron con el exedil poblano, entre ellos la propia Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, Héctor Larios, Alicia Ricalde y Cecilia Romero.

“Pido la intervención de @RicardoAnayaC ante el atropello contra @eduardorivera01 por parte de RMV. La venganza no debe tener lugar en el PAN”, escribió Zavala Gómez del Campo a través de su cuenta.

“Lamentable que los diputados de Puebla se presten a la persecución política de @eduardorivera01. Cuentas con todo mi apoyo y respaldo Lalo”, manifestó a su vez el senador Larios.

En la misma sesión, los diputados igual aprobaron iniciar un proceso de destitución contra la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández, quien debería de concluir su periodo hasta 2018 y que igual se ha confrontado con Moreno Valle desde el arranque de su administración.

Por la revisión de la cuenta pública de 2014, el Congreso impuso a la edil priista una sanción económica por 152 millones 579 mil 32 pesos, así como la reparación del daño patrimonial al municipio por 76 millones 289 mil 516 pesos, para un total de 228 millones 868 mil 549 pesos y una inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por 12 años.

Sin embargo, el síndico de Tehuacán, Miguel Ángel Romero Calderón, lamentó que los legisladores poblanos sirvan al gobernador en sus venganzas políticas.

Enseguida recordó que la alcaldesa interpuso una demanda de amparo, luego de que ni siquiera fue notificada en tiempo y forma del procedimiento de responsabilidades que inició en su contra la Auditoría Superior del Estado.

Los desencuentros entre Moreno Valle y la alcaldesa priista de Tehuacán iniciaron desde que Fernández Méndez hizo pública su decisión de dejar de asistir a las giras del mandatario estatal por su municipio, luego de que, aseguró, no se le daba lugar a la investidura que ella representaba.

Luego, con el apoyo del cabildo local, Ernestina Fernández se negó a participar en el programa “Peso por peso” que propuso la administración morenovallista, al denunciar que se inflaba el precio de las obras y se obligaba a los municipios a contratar a determinadas empresas.

Igual rechazó el programa de escrituración gratuita por considerar que era “electorero”. Apenas el 24 de noviembre, el ayuntamiento de Tehuacán ganó a Moreno Valle una controversia constitucional por el derecho de administrar el servicio de catastro.