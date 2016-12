Agricultores clausuran tramo de gasoducto construido por Grupo Carso

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Agricultores del municipio de Janos, apoyados por la organización Ciudadanos Vigilantes, clausuraron hoy un tramo de aproximadamente 20 kilómetros del gasoducto que construye el Grupo Carso de Samalayuca a Guaymas, en el estado de Sonora.

El grupo de manifestantes acudió a la carretera sobre la que se construye el gasoducto que da acceso a campos menonitas y ranchos agrícolas principalmente, para exigirles documentos y permisos que les autoricen construir por la carretera que pasa por sus propiedades.

“No traían documentos de derecho de vía, a la presidencia municipal sólo llevaron una parte de lo que se les requirió. Les dije que pararía la obra, cuando recién inició mi administración –en octubre pasado– y promovieron un amparo, no sé si se los concedieron pero a mí no me han notificado nada”, dio a conocer el alcalde de Janos, Sebastián Pineda.

Jaime Bustillos, propietario de un rancho afectado por la construcción del gasoducto a cargo del empresario Carlos Slim, dijo que la obra es una concesión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Grupo Carso con una subsidiaria.

“Han destruido la carretera, yo soy propietario del terreno por donde estaba pasando, donde clausuramos la obra. Llevan como 20 kilómetros construidos, los jefes de la obra acordaron pararla en la parte de mi terreno y otros, pero van a continuar más allá.

“Las afectadas son como 10 ó 15 mil personas, comercios, tráileres, ranchos. Van afectando la carretera. El gobierno les dio permiso, les dijimos que nosotros somos propietarios, no les hemos cobrado derecho de vía porque la carretera nos sirve, pero en todo caso es un bien nacional y han afectado a muchas personas”, insistió Bustillos.

Los manifestantes pidieron la documentación y permisos, pero no se los entregaron.

“Sólo de dicho nos informaron que tienen permiso y el amparo, pero detectamos varias irregularidades”, informó José Luis Rodríguez, dirigente de Ciudadanos Vigilantes.

Una de las irregularidades es el amparo que promovieron contra el ayuntamiento de Janos pero no les enseñaron documentos ni les dijeron el motivo para promover ese recurso jurídico y tampoco les mostraron el permiso para construir.

“El 60% de la obra tiene trabajadores italianos, todo el trabajo de ingeniería es italiano y se supone que si tienen permiso del gobierno, debería haber supervisores y no había nadie”, agregó Rodríguez.

“El 80% del trayecto de gasoducto está destruido, son accesos a campos menonitas y a ranchos particulares, nos dijeron que van a reparar la carretera pero no hay ninguna garantía de que lo cumplan”, agregó.

Del otro lado de la carretera hay una zona ecológica llamada Biósfera de Janos, a cargo de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México.

Por lo pronto, acordaron parar la obra sólo en un tramo mientras los dueños de las empresas resuelven el problema y se comprometen por escrito, a reparar la carretera.