Otra de Javier Duarte: malversó $1,200 millones…

El gobierno federal entabló una demanda para que el estado de Veracruz le regrese mil 200 millones de pesos que le dio para organizar los Juegos Centroamericanos 2014 durante la gestión del priista Javier Duarte, ahora prófugo. Ese dinero no se usó para lo acordado, se “jineteó”, su destino no se ha comprobado, se empleó con total opacidad o de plano no se sabe dónde está. Pero la federación también es responsable: suministró el presupuesto pese a que las irregularidades ya eran evidentes y escandalosas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) demandó en un juicio civil al estado de Veracruz para exigir la devolución de mil 200 millones de pesos que le transfirió para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de 2014.

El estado de Veracruz no destinó los recursos públicos federales otorgados a los conceptos autorizados por la Conade; no reportó, dentro de los cincos primeros días de cada mes, los ingresos, egresos y rendimientos financieros, así como su destino y saldo final; tampoco acreditó con transparencia ni rindió cuentas del origen, destino, aplicación y comprobación de los mismos.

Por ello, la Conade exige la rescisión de cinco convenios con el estado que gobernaba el priista Javier Duarte (hoy prófugo) firmados el 23 y 31 de julio de 2012, 1 de abril y 14 de mayo de 2014 y 16 de octubre de 2014. Argumenta que se incumplieron las obligaciones pactadas.





Por la cancelación del convenio del 23 de julio, el organismo del deporte nacional solicita que se le reintegren 100 millones de pesos; por el segundo (31 de julio) solicita la devolución de 63.3 millones de pesos.

Por el tercer y cuarto convenios (1 de abril y 14 de mayo de 2014), Conade pidió que se devuelvan 400 millones por cada uno. Por el quinto convenio, signado el 16 de octubre de 2014, reclama de vuelta 300 millones de pesos.

Además del dinero ministrado, Conade demanda el pago de los rendimientos financieros que se hayan generado a partir de que el estado recibió los depósitos en el Fideicomiso de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 y hasta que los demandados reintegren a la Tesorería de la Federación los montos reclamados.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2094, ya en circulación