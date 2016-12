Ejecutan a pareja en Tecomán; una víctima era menor de edad

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Un joven de 23 años de edad y su novia de 17 fueron ejecutados mientras platicaban afuera de una vivienda en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Tecomán.

El ataque ocurrió alrededor de las 24:00 horas del viernes, cuando dos individuos llegaron al lugar a bordo de un vehículo y dispararon contra la pareja.

De acuerdo con información difundida por el portal de noticias Contexto Colima, la menor era alumna del Bachillerato número 6 de la Universidad de Colima, donde recientemente había sido candidata en un certamen estudiantil de belleza.

Apenas dos días antes, cuatro integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, habían sido asesinados frente a una casa en la colonia Valle Querido de ese mismo municipio.

Previamente, el 8 de diciembre, fueron ejecutados también dos sobrinos del presidente municipal de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, de origen panista.

A raíz del asesinato de sus familiares, el alcalde publicó un día después en su cuenta de Facebook un mensaje en el que lamentó la situación de violencia que vive Tecomán.

“Yo condeno —dijo— todo tipo de hecho que involucre violencia y que denigre a nuestra sociedad, no solamente por esos muchachos que hasta el momento ignoramos los motivos en que se dio su muerte, lo que no ignoramos es que cada día nuestros jóvenes están siendo agredidos por gente que si no los atrapa en redes de delincuencia, los involucra en vicios, en depresiones, en suicidios o en cualquier otro camino que los aleja de la verdadera vida, la del trabajo, del servicio y de la práctica de valores”.

García Negrete refirió que no son solo estos dos hermanos los que a manos de la violencia han perdido la vida, sino que son familias las que “han sido poco a poco invadidas por malas influencias que engañan y someten a los más vulnerables”.

Advirtió que como padre y ciudadano “nos toca luchar mano a mano para revertir este mal que no solo se llevan nuestros jóvenes, sino que cercena familias, pervierte a las personas y va mermando a la sociedad tecomense”.

Como presidente municipal, ofreció “seguiré haciendo mi mejor esfuerzo para que en coordinación con las fuerzas armadas, del estado y la federación, estos hechos sean erradicados y que nuestros niños, mujeres y familias puedan vivir en paz”.