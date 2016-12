Exige la CNDH trato digno y respeto a derechos de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En el marco del Día Internacional del Migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por los discursos políticos que promueven la xenofobia, el racismo y que son excluyentes.

El organismo destacó que el principal corredor migratorio es precisamente la frontera con México.

“La CNDH refrenda su compromiso ahora más que nunca de seguir velando por el respeto de los derechos humanos de las personas en contextos de migración, tanto de los nacionales que viven en el extranjero como de los extranjeros que residen en nuestro País o que van de tránsito por el mismo”, indicó el organismo en un comunicado.

“También manifiesta su preocupación por los discursos políticos que promueven la xenofobia, el racismo y que son excluyentes, los cuales limitan y vulneran la dignidad humana de las personas que han decidido migrar o de quienes se ven obligadas a solicitar asilo en otro país”.

La CNDH consideró a la migración como un tema de urgente abordaje y análisis para todos los Estados en el mundo. Durante los últimos años, agregó, la migración irregular y los riesgos que implica se han exponenciado.

El anhelo de las personas migrantes por buscar mejores perspectivas de desarrollo y de vida no tiene fronteras. La pobreza, la desesperanza, la reunificación familiar y, cada vez más, la violencia interna, son las causas por las cuales muchas personas emprenden su largo camino en la búsqueda de mejores horizontes de vida.

La CNDH agrega que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de la migración internacional. Se estima que un millón de mexicanos documentados y no documentados emigran hacia Estados Unidos cada año. A estos datos se suman los aproximadamente 400 mil mexicanos repatriados anualmente (del 2008 al 2014) de Estados Unidos, según datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM). Estas cifras han convertido a la frontera entre México y Estados Unidos en una excepcional dinámica migratoria.

De acuerdo con el Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME), alrededor de 12 millones de personas nacidas en México viven hoy en los Estados Unidos. El Consejo Nacional de Población (Conapo), por su parte, ha señalado a Zacatecas como la entidad federativa con más alto índice de intensidad migratoria, seguida de Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

En los últimos años el ingreso en la economía mexicana por concepto de remesas ha ido en aumento y ha beneficiado a miles de familias en territorio nacional, tal como lo menciona el IME, apuntando que en el año 2013 fueron 21,892.40 millones de dólares y en el año 2014, alcanzó los 23,608.80. Banxico menciona que en el año 2015 ingresaron a territorio nacional 24,784.77 millones de dólares, y de enero a octubre de este año, 22,262.7.

Como país de tránsito, la UPM reportó en 2015, 198 mil 141 personas extranjeras detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) que no pudieron acreditar su condición migratoria regular en el país. De enero a octubre del presente año, las cifras reportadas por la misma entidad fueron de 157 mil 188 personas extranjeras detenidas, lo que mantiene la tendencia de dichas personas detenidas respecto del año pasado.

De manera particular, la misma fuente menciona que, de enero a diciembre de 2015, se reportaron 38 mil 514 niñas, niños y adolescentes (NNA) detenidos en contextos de migración por el INM; de los cuales 20,368 NNA fueron no acompañados. En lo que corresponde al periodo de enero a octubre de este año, se presentaron 32 mil 426 NNA ante la autoridad migratoria mexicana, de los cuales 14,729 viajaban no acompañados, representando 20.62% de personas migrantes detenidas ante la autoridad migratoria mexicana.

Por ello, la CNDH exhorta a las autoridades mexicanas a actuar en cumplimiento de sus funciones, respetar y reconocer los derechos de las personas en contexto de migración en México, tanto de origen, destino, tránsito y retorno.

Estos derechos, destaca, son garantizados y están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como en el marco normativo nacional.