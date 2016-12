Cuauhtémoc Blanco no puede gobernar solamente con su habilidad con las piernas: Graco Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que el problema con Cuauhtémoc Blanco es un tema de legalidad, no por miedo a que la popularidad del alcalde de Cuernavaca arruine la intención de su hijastro, el dirigente estatal del PRD, Rodrigo Gayosso, de ser gobernador.

El mandatario aseveró que no solo el sol azteca está votando a favor del juicio político contra el “Cuau”, sino son 27 de los 30 diputados de los 6 partidos políticos en el estado.

“No tengo nada contra Cuauhtémoc, es una decisión de los diputados”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Los seis partidos en el estado están en esa postura”.





Ramírez añadió que Blanco “fue contratado, no tiene residencia, no conoce Cuernavaca, no ha vivido en Morelos, es evidente sus contratos futbolísticos todo el tiempo de la residencia que exige para ser candidato”.

“Cuernavaca está paralizado, desde que Cuauhtémoc tuvo el conflicto con sus anteriores patrocinadores, que se habla de un contrato de 7 millones que se probó que sí firmó… es un tema de legalidad”.

El gobernador de Morelos negó que se le esté haciendo “bullying político” al alcalde, pero advirtió:

“Cuando tienes habilidad en las piernas nada más, es muy difícil que puedas gobernar solamente con las piernas”.

“Hay que ver quien está detrás de este personaje que se presenta muy carismáticamente, como un exitoso tema deportivo, pero a la política hay que respetarla como tal”.

Sobre el Mando Único, señaló que el cabildo en su mayoría planteó esa medida precautoria, pero no hay ningún problema con respecto a eso pues las oficinas de la alcaldía ya están entregadas y Blanco podrá entrar a realizar sus funciones.

“Yo intento que se pueda aprobar una política de financiamiento para Cuernavaca pero me dicen (los diputados) que (Cuauhtémoc) no presenta ninguna propuesta con seriedad”, sostuvo.

“Yo no puedo obligar a los diputados a hacer algo que no quieren hacer”.