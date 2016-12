Con Trump, México vive cortos de una película que podría ser “de terror“: Carstens   

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el todavía gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, desde que triunfó el republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, México vive partes de una película que podría terminar como “una de terror”.

Durante su participación en el Panel de Perspectivas 2017, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Guadalajara, dijo:

“Vimos los cortos de una película, vemos diferentes escenas, pero no sabemos si es una película de terror o no, o si va a haber un buen final o no. Entonces ahorita lo que hemos visto son los cortos y a partir del 20 de enero va a correr la película”.

Según Carstens, las diversas condiciones que se han presentado, como la baja en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, los incrementos en las tasas de interés en dólares, las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para mantener la economía, y las que pueda implementar el próximo gobierno estadunidense propiciarán que, además de que la economía crezca a menor ritmo, sea más complicado conseguir financiamiento.

“Eso lo que va a hacer es que sea mucho más difícil competir con el financiamiento (entre países)”, aseguró.

El gobernador del banco central consideró que por ello, “tenemos que continuar con los esfuerzos de consolidación fiscal y en general mantener fundamentos macroeconómicos sanos”.