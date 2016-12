Con “fajos de dinero”, computadoras y “pomos” agasajan diputados de Veracruz a la prensa

XALAPA, Ver. (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, la panista María Elisa Manterola Sáenz, rifó “paquetitos de dinero” de 2 mil pesos para celebrar con reporteros en el brindis navideño del Legislativo, en un restaurante de carnes de la capital del estado.

“Muchachos, me disculpo de que no me dio tiempo pasar a comprar unos obsequios, pero vamos a rifar dinero”, justificó y acto seguido sacó fajos de billetes de 500 pesos.

Con la presencia de medio centenar de reporteros, camarógrafos y algunos jefes de información, y luego del acto de Manterola Sáenz, el secretario del Poder Legislativo, el panista Juan José Rivera, pidió el micrófono para “prometer” botellas de licor: “Yo voy a dar pomos”, ofreció.

Presente ahí, el coordinador de la fracción de Morena, Amado Cruz Malpica, hizo un llamado a los comunicadores a inscribirse en una pequeña tómbola para que, en el “transcurso de la semana”, pasen por un “premio” a su oficina.

El coordinador de la bancada panista, Sergio Hernández, fue más práctico y de plano llegó con pequeñas canastas navideñas para todos los presentes.

Ausente la bancada del PRI, un representante del coordinador priista, Juan Nicolás Callejas Roldán, prometió que el diputado vería la manera de hacerles llegar un presente.

Poco después, algunos de los asistentes pasaron a recoger su fajo de billetes. En el desayuno del Legislativo también se obsequiaron computadoras.

Luego de que se armó una polémica en redes sociales, por la difusión de los apoyos económicos, una reportera de un periódico digital fue “regañada” por sus superiores y obligada a regresar el estímulo monetario.

En Veracruz, actualmente el discurso gubernamental de Miguel Ángel Yunes Linares versa sobre la austeridad y la insolvencia financiera en los tres niveles de gobierno, por lo cual a miles de burócratas no se les ha podido depositar el aguinaldo o su quincena.

Sin embargo, hoy los legisladores locales quisieron presumir su solvencia económica ante los representantes de los medios de comunicación.