Pese a ingresos millonarios, Margarita Zavala y su marido también aceptan cortesías y regalitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Felipe Calderón tiene ingresos anuales por 8 millones 267 mil 515 pesos, un promedio de 688 mil pesos al mes, pero acepta que la empresa Coca Cola le regale boletos para asistir a los partidos de futbol americano y va gratis a las carreras del Gran Premio de México de Fórmula Uno.

Y Margarita Zavala, quien declara ingresos anuales por 465 mil pesos como colaboradora del diario El Universal (305 mil), profesora del Instituto Asunción (56 mil) y conferencista (404 mil) –un promedio mensual de 63 mil pesos–, también acepta cortesías.

Por ejemplo, el Comité Central de la Comunidad Judía en México la invitó a Israel, en septiembre de este año, para “conocer programas de innovación, inclusión, agronomía y seguridad pública que se han implementado en Israel, así como reunirse con liderazgos”, entre ellos el premier Simon Peres, que días después murió.

También la cadena de televisión Fox Sports le pagó a Zavala un viaje a San Francisco, California, para asistir al Super Bowl, y el Partido Acción Nacional (PAN), por el que busca ser candidata presidencial, le pagó, entre 2015 y 2016, viajes a varios estados del país.

Estos datos son parte de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como “3 de 3”, que Margarita Zavala hizo pública esta noche después de muchos meses de asegurar que la haría, y en la que sostiene que, junto con Calderón, tiene ingresos anuales por 8 millones 732 mil pesos al año, incluyendo la pensión vitalicia del marido de 205 mil pesos menos impuestos.

El patrimonio inmobiliario del matrimonio prácticamente no observa un incremento respecto de los que se detallaron en “Trucos y ocultamiento de los Calderón”, reportaje publicado por Proceso en septiembre, salvo que en una de sus propiedades en Ayapango, Estado de México, se sumó a la empresa Agros Navidad SA de CV, cuyo objetivo es la plantación y comercialización de árboles de navidad.

Lo que más revela la declaración de intereses de Margarita Zavala es el voluminoso ingreso de su marido desde que, en julio, se incorporó al consejo de administración de Avangrid, empresa energética ligada a Iberdrola, que le reporta la mayor parte de sus más de 8 millones de pesos anuales de ingresos.

Según la declaración de la panista, el Estado Mayor Presidencial proporciona a ella y a su marido transportación terrestre segura, así como a los integrantes de la familia, con dos vehículos blindados, aunque no precisa qué número de elementos de ese cuerpo militar los custodian.

Según Zavala, Calderón también es conferencista en Harry Walker Agency, de Estados Unidos; Speakers Mexico; Smart Speakers, también de México, y Hi Cue Speakers, de Colombia, aunque “las conferencias son impartidas en todo el mundo”.

También Calderón preside The Global Commission on the Economy and Climate y él representa a la comisión en eventos en todo el mundo.

Pero, además, Calderón es, desde este año, comisario de la Escudería Hermanos Rodríguez y asistió gratis al Gran Premio de México, porque los patrocinadores de automovilistas mexicanos le regalaron boletos. También Coca Cola FEMSA le regaló cuatro lugares en el palco para el Juego NFL en México, en el estadio Azteca.

Según las declaraciones de Zavala Gómez del Campo, el PAN y la fundación Dignificación de la Política le pagaron, entre 2015 y 2016, 86 vuelos a varios estados del país, y gracias a los patrocinios de su marido hizo 11 vuelos nacionales y 17 vuelos internacionales.

La propia Zavala dice haber hecho 18 vuelos privados a diferentes entidades de la República para cumplir con compromisos laborales, a través de Servicios Aéreos Interestatales SA de CV, Monterrey Air Taxi SA de CV, Álvaro Fernández Garza, VIP Empresarial SA de CV, Alomo Air LLC y Ernesto López Clariond.