Santa Claus pide a Peña Nieto que trabaje por los derechos de los niños (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) urgió al presidente Enrique Peña Nieto a trabajar para que en el país sean respetados los derechos, donde se viva sin violencia, sin miedo a la inseguridad, donde los niños puedan ser felices.

En un video titulado #APeñaLePido, compartido por la Redim en redes sociales, Santa Claus expone que en México los niños ya no piden lo mismo que antes, pues ahora los pequeños piden mejores escuelas, hospitales con medicinas, una ciudad limpia, apoyos para los discapacitados, “que ya no maten gente, que quieren salir a la calle sin correr peligro, que regresen a las personas que han desaparecido”, lo cual le resulta preocupante pues son cosas que él no puede conceder.

“Yo no puedo llevarles en una caja una vida sin violencia, ni mejores escuelas, tampoco más seguridad, esos deseos le corresponden al gobernador y al presidente de México, pues tienen la obligación de trabajar todos los días para que todos los niños tengan una vida digna”, señala.

Santa recordó las cartas que le envió el pequeño Enrique peña Nieto y “al leerlas recordé que yo le llevé todo lo que me pidió, así que ahora yo soy el que le pide que recuerde su niñez y todas las oportunidades que tuvo que lo llevaron a ser el presidente de México”.

El mensaje tiene como propósito hacer un llamado al presidente a designar un presupuesto suficiente que permita la implementación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) promulgada en 2014.

“Llamamos de forma urgente al presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a instalar de forma inmediata una mesa de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el Sistema de Naciones Unidas (ONU) a fin de analizar y definir el gasto público que se debe orientar para dicha implementación. Recordamos que la SHCP tiene la potestad de realizar ajustes al Presupuesto 2017 durante el primer trimestre del próximo año”.

En la nota que acompaña el video, la Red precisó que sin la asignación de recursos para la implementación de la Ley General, será demagógico hablar de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal para que operen los programas públicos desde un enfoque de derechos humanos.

Además, menciona que este 20 de noviembre se cumplieron 27 años que el Estado Mexicano se comprometió internacionalmente a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de niñas niños y adolescentes; “tardamos 25 años en tener una ley nacional armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989)”, sostiene.

“El Estado Mexicano sigue teniendo una deuda histórica con su infancia y adolescencia, cerca de 40 millones de ciudadanas y ciudadanos que siguen invisibles para las y los tomadores de decisiones en el país”, concluye.