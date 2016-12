Diputados de Oaxaca no recibirán aguinaldo porque los anteriores “se acabaron casi todo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 63 Legislatura de Oaxaca, Irineo Molina Espinosa, informó que ante la carencia de recursos financieros, el Congreso local no pagará aguinaldos ni bonos navideños a los 42 diputados.

“No tenemos dinero; no nos dejaron para eso”, precisó.

Según información difundida por el diario ‘Noticias’, el también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena sostuvo que si bien el aguinaldo constituye un derecho para cualquier trabajador, la 63 Legislatura no está en las condiciones financieras para cubrir esa gratificación ni para otorgar algún privilegio. “No dejaron mucho, se acabaron casi todo”, subrayó.

Molina Espinosa explicó que la anterior Legislatura local solamente dejó el techo financiero específico destinado al pago de las dietas de los diputados (de 42 mil pesos mensuales), así como de sus asesores y secretarios técnicos (entre 25 y 30 mil pesos mensuales), ya sin deducciones.

Luego de destacar que casi todos los diputados presiden una comisión “y en muchas tienen bastante trabajo”, sostuvo que ninguno recibirá aguinaldo o bono navideño ni tendrá un apoyo extraordinario para la adquisición de boletos de avión, combustible y teléfonos celulares.

“No habrá nada de los privilegios que gozaron las anteriores legislaturas”, reiteró.

El presidente de la Junta de Coordinación Política manifestó que los 42 diputados han sido conscientes del problema financiero del Congreso del local y no han manifestado alguna intención para tener esos privilegios.

Además, resaltó que todas las bancadas están en favor de una reducción en el presupuesto de egresos del Poder Legislativo en el ejercicio fiscal 2017, porque Oaxaca requiere de recursos financieros para atender el rezago social.

No obstante, dijo, el presupuesto de egresos necesita ser justo y funcional para no entorpecer las actividades legislativas porque no se puede reducir para ser entregado a una secretaría en especial.

“Estamos en favor de la disminución y que quede lo justo, pero que esos recursos financieros se apliquen en la atención de los problemas sociales de Oaxaca”, insistió.

Este año, el Poder Legislativo ejerce un techo financiero de 676 millones 300 mil pesos, y para el 2017 el Poder Ejecutivo proyectó un presupuesto de egresos de 468 millones 597 mil 350 pesos, según ‘Noticias’.