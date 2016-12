Gravamen a bebidas lácteas con azúcar ya estaba; no habrá nuevos impuestos en 2017: SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que el gravamen a los lácteos no es algo nuevo, pues ya existía, y lo publicado en su página solo fue una aclaración al criterio normativo.

En un comunicado, el SAT aclaró que “el Acuerdo de Certidumbre Tributaria convocado por el presidente Enrique Peña Nieto sigue vigente, por lo que no habrá nuevos impuestos en el siguiente año”.

“Este documento lejos de perjudicar, aclara el panorama para el supuesto Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) a productos lácteos y productos lácteos saborizados, ya que precisa que para ser sujetos del impuesto, debe añadirse azúcar disuelto en agua”, sostiene.

De acuerdo con la Ley del IEPS, establecida en la reforma fiscal de 2013, las bebidas no alcohólicas elaboradas por la disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales como saborizantes naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar de frutas o de verduras o de legumbres, de sus concentrados o extractos y otros aditivos para alimentos, y que pueden estar o no carbonatadas, deben pagar el impuesto.