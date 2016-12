Moreira aparecerá en las boletas electorales en 2017: Partido Joven

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fundador del Partido Joven, Edgar Puente Sánchez, aseguró que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aparecerá con esa fuerza política en las boletas electorales en 2017.

De acuerdo con Puente Sánchez, Moreira tiene un nivel de aceptación de 87%, y no busca fuero porque no tiene nada pendiente con la justicia.

Señaló que el exgobernador de Coahuila buscará ser diputado local, aunque él quiere una alianza con el PRI.

Al respecto, el líder nacional del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, aseguró la víspera que Moreira Valdés no será candidato del partido en las elecciones estatales del próximo año, cuando se renovarán los ayuntamientos, diputaciones locales y la gubernatura.

“No. No será por el PRI. Esa participación política no será por el PRI y hacia adelante veremos cuáles son las definiciones que él tome en la materia”, dijo.

En entrevista con Radio Fórmula, Edgar Puente Sánchez puntualizó esta mañana que hace dos semanas el consejo político del Partido Joven determinó reservar el Distrito número 16 local para que Humberto Moreira sea postulado.

Indicó que el presidente de esa fuerza política se reunió ayer con el exlíder del PRI y le planteó la decisión del Consejo Político en la que se autoriza el Distrito, “y el profesor Humberto Moreira manifestó su interés de participar en este proceso electoral. Y estamos ya muy adelantados en la plataforma política, en cumplir con los requisitos que la ley electoral en Coahuila y a nivel nacional señala para que pueda participar sin ningún inconveniente”, subrayó.

El fundador del Partido Joven resaltó que Moreira es perfectamente elegible, dado que tienen en su poder la carta de no antecedentes penales, la constancia de residencia, la prueba antidoping, así como la declaración 3de3 y la declaración de no conflicto de intereses.

Apuntó que se tiene todo listo para registrarlo de manera inmediata de acuerdo a los tiempos de la ley electoral.

Sostuvo, asimismo, que Moreira tiene seis años sin fuero después de dejar cualquier cargo de elección popular, además ser uno de los gobernadores mayor investigado de México y España. “En ese sentido Humberto Moreira no está buscando fuero, Humberto Moreira no necesita el fuero, en seis años queda de manifiesto que no tiene nada pendiente con la justicia”, insistió.