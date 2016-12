“The OA”, nueva serie de ciencia ficción y misterio de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La plataforma de internet de películas y televisión Netflix, que en 2017 cumplirá 20 años, estrena The OA, una serie de ocho episodios de una hora, creada y escrita por la joven actriz Brit Marlins y la dirige Zal Batmangli, quienes ya han trabajado juntos, en largometraje Sound of my voice en 2011.

Las empresas productoras son Plan B y Anonymous Content. Aquí Prairie Johnson (Marlins) es una chica ciega que desapareció durante siete años y retorna a su pueblo con su vista recuperada. Ella, debe cumplir una misión, por lo que contará su historia a cinco extraños para pedirles que la ayuden.

Es una sorpresa el camino profesional que va recorriendo Marling, nacida en Chicago el 7 de agosto de 1983, sobre todo como guionista. Estudió Economía en la Universidad de Georgetown, un centro educativo católico ubicado en Washington.





Comenzó su carrera en el cine al escribir y codirigir Boxers and ballerinas (2004), un documental sobre Cuba que contó con la colaboración de Mike Cahill, en el cual exploró el conflicto entre Estados Unidos y Cuba a través de los ojos de cuatro jóvenes: un boxeador y una bailarina en La Habana y Santiago de Cuba, y un boxeador y una bailarina exiliados en Miami.

Debutó como actriz en el filme de ficción Political disasters (2009), drama dirigido por Zach Horton. Luego fue guionista y protagonista de Sound of my voice (2011), que sorprendió por se trata de una intriga psicológica y el director fue Batmanglij. El mismo año estrenó Another earth (2011), donde de nuevo ella participó en el guión y la dirigió otra vez Cahill.

Para 2012, trabajó con Richard Gere en el thriller financiero Arbitrage . En 2014 se le vio en la película Orígenes, y la volvió a dirigir Cahill. La trama es una reflexión sobre la ciencia y la espiritualidad porque se estudia la evolución del ojo humano.

Es raro que la actriz no haya sido dirigida por Cahill en The OA, aunque con Batmangli también se dice que hace una buena mancuerna. La serie ya puede verse en este medio.

Para este 2017, Netflix estará de fiesta ya que cumplirá dos décadas. Fue creada en 1997 en California, Estados Unidos, por Reed Hastings y Marc Randolph como un videoclub con una plataforma de video vía online o por correo postal (servicio disponible sólo para Estados Unidos), que le proporcionó al suscriptor una cantidad ilimitada de alquiler de películas y series de su catálogo.

El 25 de febrero de 2007, entregó su DVD número mil millones. Y en abril de 2011, Netflix tenía más de 23 millones de suscriptores en Estados Unidos y más de 26 millones en todo el mundo. En España hace unos día causó polémica el cartel de promoción de la serie Narcos, en la Puerta del Sol de Madrid, porque muestra al actor Wagner Moura, caracterizado como el narcotraficante Pablo Escobar, y a la derecha se lee: “Oh, blanca Navidad”, que se refiere más que nada a la cocaína. Los españoles quieren que se quite.