Retransmisión pública de “El Mesías” de Händel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pocas horas de celebrarse la Navidad, se retransmitirá en la pantalla gigante que se encuentra en la explanada de la Calle Ángela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes (Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, Metro Bellas Artes), el concierto que bajo la dirección de James Burton ofrecieron la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, con la interpretación de El Mesías, de Georg F. Händel, la obra coral que se estrenó en The Music Hall de Dublin, Irlanda, el 13 de enero de 1742, y hasta nuestros días es un clásico de las celebraciones navideñas. Participa John Daly Goorwin, como director huésped del coro, Lucía Salas, soprano; Lydia Rendón, mezzosoprano; Enrique Guzmán, tenor; y Arturo López Castillo, bajo. La cita es este sábado 24 a las 13:00 horas. Entrada libre.

Visitas guiadas al Nacimiento del Museo Nacional de las Intervenciones

Durante los últimos días de diciembre y hasta el próximo 13 de enero, el Museo Nacional de las Intervenciones ofrece visitas guiadas al tradicional nacimiento que presenta año con año con motivo de las festividades navideñas. Se cuenta que fue San Francisco de Asís quien en el siglo XIII tuvo la idea de crear un nacimiento y la práctica se extendió por toda Europa. La práctica fue traída a México por los españoles y tuvo inicialmente el mismo fin evangelizador de las pastorelas y las posadas. El montaje podrá ser visto en el patio interior del recinto ubicado en la calle 20 de Agosto y General Anaya, Colonia San Diego Churubusco, Metro General Anaya, de martes a domingo de 9 a 18 horas.





“El llano en Llamas” en descarga en Radio Educación

Con evocación de las antiguas radionovelas, Radio Educación ha producido diversas series radiofónicas. Durante estos días y hasta antes del 30 de diciembre próximo puede descargarse del sitio El llano en llamas de Juan Rulfo realizada en coproducción con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Producida por Luis García López, con guión de Miriam Moscona y musicalización de Ricardo Pérez Montfort, la serie cuenta con las actuaciones de Claudio Obregón, Martha Aura, Silvia Caos y Ernesto Gómez Cruz. Destaca en la obra radiofónica la adaptación del lenguaje literario utilizado por el escritor jalisciense. Son cinco capítulos: Anacleto Morones, Luvina, ¿No oyes ladrar los perros?, Nos han dado la tierra, y El día del derrumbe. La liga de descarga es:

http://www.e-radio.edu.mx/El-llano-en-llamas#sthash.16yilYXh.dpuf*

Navidad en la web de la Fonoteca

A partir de este viernes en el sitio de internet de la Fonoteca Nacional podrá encontrar la sección Navidad en la Fonoteca, integrada por materiales de audio referentes a villancicos, como el tema “25 de diciembre fum fum fum”, interpretado por los Niños Cantores de Valle de Chalco, o la “Temática Navideña” especie de miscelánea con cuentos como el de Charles Dickens, “Los fantasmas de Scrooge”, producido por Radio UNAM; un apartado dedicado a la historia de las posadas, como la que se representa en la Iglesia de San José desde la década de los cuarenta; la historia de las pastorelas a partir de la pieza radiofónica Las siete tentaciones producida por el IMER;, materiales sonoros sobre la comida navideña, la historia de los nacimientos, el árbol de Navidad, las piñatas, y la historia de Santa Claus. Incluso una selección de música popular, de concierto e indígena. Una excelente opción para conocer sobre estas fiestas. Consulte la web: fonotecanacional.gob.mx

IV Muestra de Árboles Navideños Artesanales en Tlalpan

Desde la semana pasada la Casa de Cultura de Tlalpan, ubicada en el Camino a Santa Teresa en Tlalpan, Bosques del Pedregal, expone la IV Muestra de Árboles Navideños Artesanales, trabajos realizados por alumnos del “Taller para Crear” de ese recinto, cuya exposición está abierta de lunes a viernes de 9 a 19 horas y fines de semana de 9 a 17 horas. La entrada es libre.

Concurso Nacional de Fotografía 2017

Si conoce a alguien que guste de la fotografía o bien se dedique a ella de manera profesional, seguro le interesará la convocatoria de la agencia mexicana de fotografía Cuartoscuro misma que invita a participar en la tercera edición del Concurso Nacional de Fotografía 2017 Los Derechos Humanos y el Concurso de Fotografía Cuartoscuro 2017 El Tiempo. Fotógrafos, periodistas, documentalistas y defensores de derechos humanos de la República Mexicana podrán participar exponiendo desde una fotografía individual hasta un reportaje de seis imágenes en color o blanco y negro que hayan sido producidas entre 2016 y 2017, y cuyo requisito es reflejar el tema de los derechos humanos en la educación, seguridad, trabajo, salud, diversidad cultural o género, libertad de expresión y otros. Hasta ahora hay más de 200 participantes, y la convocatoria se cierra el domingo 12 de febrero de 2017. Consulte www.cuartoscuro.com

“Un padre no tan padre”, película mexicana

Comedia protagonizada por el actor Héctor Bonilla, bajo la dirección de Raúl Martínez, Un padre no tan padre se estrena en los cines con 680 copias. El guión es de Alberto Bremer. Aquí, don Servando (Bonilla), de 85 años que vive tranquilamente en una residencia de ancianos es expulsado de este hogar y no sabe qué hacer con su vida. Es entonces cuando su hijo menor, Francisco, decide acogerle. Don Servando se adentrará entonces en el mundo de Francisco. Descubrirá entonces la verdad que desconocía sobre su forma de vida: radica con una comunidad de personas desconocidas y bastante extrañas para el anciano. Don Servando y su hijo deberán trabajar juntos para no acabar matándose el uno al otro. Se encuentra en los cines comerciales.

“No es más que el fin del mundo”, cinta franco-canadiense

El joven director canadiense Xavier Dolan filmó No es más que el fin del mundo, historia basada en la obra de teatro del mismo nombre de Jean-Luc Lagarce. Narra el regreso a casa de Louis, un escritor enfermo terminal que tras una larga ausencia vuelve a su ciudad natal para decirle a su familia que se está muriendo. La noticia despierta viejos resentimientos y crea discordia, impidiendo la empatía en un grupo de personas incapaces de escuchar y de amar. Es un drama protagonizado por Gaspard Ulliel (El arte de amar, Largo domingo de noviazgo), Marion Cotillard (Macbeth, El caballero oscuro: La leyenda renace), Léa Seydoux (Spectre, La vida de Adèle), Vincent Cassel (El cuento de los cuentos, El niño 44) y Nathalie Baye (Una dulce mentira, No se lo digas a nadie). Se proyecta en las salas este fin de semana.

“Sing: Ven y canta”, animación estadunidense

Sing: Ven y canta es un largometraje de animación para niños, dirigido por Gath Jennings. Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que tuvo tiempos mejores. Buster es un optimista nato, lo que está muy bien si no fuera un poco sinvergüenza, que ama a su teatro con pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida está a punto de desaparecer y sólo tiene una oportunidad para mantenerlo a flote: producir el concurso de canto más grande del mundo. Las voces son de Benny Ibarra, Ha*Ash y Roger González. Se muestra en todos los cines.

México es Cultura

Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias, conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

www.cultura.unam.mx

Desde esa página web puede ver el diario digital Cultura.Unam y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día; de esta forma, al entrar usted puede elegir ver la cartelera por fecha, el apartado de recomendaciones, o las actividades en las salas del Centro Cultural Universitario. La página es una excelente opción para ver todo aquello referente a las disciplinas artísticas y buscar la mejor opción para este viernes y fin de semana. Algunos eventos son gratuitos y otros tienen costos mínimos, con respectivos descuentos a maestros, estudiantes e Inapam. Un click y… ¡pase el dato a sus conocidos!

Cartelera auditiva del INBA

La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web en www.inba.gob.mx; ahí, del lado izquierdo, en el apartado “Radio INBA”, escuche los anuncios de las actividades más importantes del momento y también, cápsulas temáticas, piezas de conciertos pasados, audiolibros y diversos programas de su interés. Sólo dele click a la liga de arriba y entérese.

Cultura de la Ciudad de México

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, visite la siguiente página: http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/musica.

Teatro de la Ciudad: “Mi cartelera”

Más allá de la cartelera de las instituciones oficiales, hay varias obras y espectáculos de alto nivel que no cuentan con la publicidad o el espacio necesarios para darse a conocer; por eso la web y aplicación para celular Mi Cartelera (http://www.micartelera.mobi/index.php.) es una buena alternativa para enterarse de estrenos y apuestas de pequeñas, medianas y grandes compañías teatrales que bien vale la pena ver. Basta echarle un ojo y buscar una opción, ya sea por sede, obra, artistas, para adolescentes, niños y adultos.