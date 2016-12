“El Bronco” intenta corregir su “revelación” sobre identidad de Santa Claus (Video)

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón hizo las paces con Santa Claus, quien le llamó la atención por negar su existencia ante los niños.

A “El Bronco” le tupió la ciudadanía en redes sociales después de que se diera a conocer que el viernes 16, en una posada con hijos de policías en Escobedo, le dijera a los pequeños que Santa Claus no existe, pues es su propio padre.

“Esta navidad sus hijos se la deben de pasar a toda madre. Hoy, como Santa Claus, haremos que ustedes tengan una mañana feliz y abracen a su papá cuando tengan chanza. Díganle que lo quieren mucho, porque el papá de ustedes es Santa Claus. ¿Ya sabían eso?”, les dijo entonces.

Bronco y Santa Claus 2016 Hoy Santa Claus vino a visitarme y a desearles una feliz Navidad, vean el vídeo. Posted by Jaime Rodriguez Calderon on Friday, December 23, 2016

La declaración generó un reproche unánime en contra del gobernador de Nuevo León, quien fue comparado con El Grinch, el personaje de literatura que se robó la Navidad.

Para recuperarse del resbalón, Rodríguez difundió en su cuenta de Facebook un video en el que se ve recibiendo a un hombre vestido de Santa Claus en el interior del Palacio de Gobierno.

El video, de 2 minutos, muestra a Santa, caminando en la Macroplaza, aproximándose al inmueble y luego, ya adentro, buscando la oficina del gobernador, quien sale a su encuentro y le da la mano afectuosamente.

“Yo sí creo en ti. Eres una ilusión para todos los niños, a pesar de que yo no conocí a Santa Claus cuando estaba chiquito, pero sí creía en él”, le dice y lo invita a que vea el video en el que hace el polémico pronunciamiento, por el que fue duramente criticado.

El hombre del traje rojo ve el video de la celebración en Escobedo, en el que “El Bronco” aclara que habla metafóricamente, refiriéndose a los papás policías como héroes, igual que el emisario del Polo Norte: “Es que digo Santa Claus, porque el papá de ustedes le da felicidad a mucha gente. El papá de ustedes cuida a mucha gente. El papá de ustedes se arriesga por mucha gente. El papá de ustedes es un héroe”.

Después de ver las imagenes, el gobernador le agradece a Santa que lo haya visitado y que lo haya regañado.

Santa le explica el motivo de su presencia en el Palacio: “Más que todo vine para checar eso de que cómo que no existo. Y me dije: déjame voy con Jaime a ver qué pasó. Aclarado el asunto, ya no hay problema”.

“El Bronco”, entonces, le pide orientación para enmendar su error: “¿Qué quieres que haga yo para que me perdones?”.

Santa Claus aprovecha para convertirlo en su asistente: “Pues apóyeme en eso: donde yo no pueda asistir, asístame usted y vaya a entregar regalitos”.

“El Bronco” lo invita a que recorran rancherías remotas de Nuevo León para llevar regalos a los niños.

“Has un guardadito para llevarles algo, no seas gacho”, le dice el mandatario

.

Los dos se despiden con un abrazo.

Este sábado, el gobernador entregó juguetes a niños del municipio de García. Estuvo acompañado por su esposa Adalina Dávalos, presidenta del DIF estatal y Santa Claus.