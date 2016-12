Buscan a Memfis, la niña de 10 años desaparecida hace 42 días en Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una niña de 10 años que está desaparecida hace más de 40 días en Tijuana, Baja California es buscada desesperadamente por sus familiares.

Memfis Marroquín de León, de 10 años, está desaparecida desde el pasado 14 de noviembre, último día en que se comunicó con su madre.

María Dolores de León Mercado, mamá de la menor, contó que a las 08:00 horas de ese día dejó a su hija en su escuela ubicada en la colonia Obrera.

A las 15:55 Memfis le llamó por teléfono para decirle que se sentía mal y le pidió fuera por ella, pues su padre no podía recogerla.





La madre estaba lejos y le pidió a la niña irse caminando a su casa. Más tarde, la menor se comunicó de nuevo para avisar que estaba a dos cuadras de su casa, pero nunca llegó.

Memfis vestía uniforme escolar de pants rojo y se extravió cerca del Calimax Fundadores, de acuerdo a la llamada que recibió su mamá.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California emitió la Alerta Amber el pasado 17 de noviembre por el caso de Memfis.

El pasado 4 de diciembre la madre de Memfis organizó junto con familiares y la comunidad en general una “marcha de paz” en la zona centro de Tijuana con la intención de pedir ayuda para encontrar a su hija.

En esa ocasión María Dolores de León Mercado declaró al semanario Zeta que “lo último que yo supe de mi hija, mi hija me llamó, estuvimos en comunicación durante el trayecto, a mi hija yo la oí bien, que mucho se estuvo divulgando que se escapó. A mí hija me la robaron, y estoy segura de que me la robaron”.

La madre de familia pidió a los presuntos plagiarios que suelten a Memfis, y aseguró que no le interesa que éstos sean castigados por el crimen, sino sólo reencontrarse con su hija, que cursa el quinto grado en la escuela primaria Eucario Zavala.

Además, negó categóricamente que la niña, que hasta el momento de su desaparición vivía en el fraccionamiento El Rubí, haya decidido huir de casa derivado de problemas familiares.

“Le pido a la persona que la tenga que la suelte, que la deje, la venganza yo no sé qué es eso, suéltela yo no voy a averiguar, que la suelte en un lugar público, para eso es esta marcha: para ablandarles el corazón”, dijo De León Mercado a Zeta.

El pasado viernes 23, con apoyo de perros rastreadores, la Brigada 4×4, la Cruz Roja, la Asociación de Desaparecidos y familiares de la niña continuaron con su búsqueda.

De acuerdo con el diario Frontera, el operativo inició en la plaza comercial ubicada en el bulevar Fundadores donde presuntamente la niña se encontraba cuando se comunicó con su madre por última vez.

La búsqueda, según el mismo medio, se realizó en diferentes calles del fraccionamiento El Rubí.

René Marroquín, padre la niña, informó que la próxima búsqueda se llevará a cabo en enero.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda Flores, anunció que el próximo viernes 30 de diciembre diferentes grupos de la sociedad civil harán una manifestación pacífica por la desaparición de Memfis.

En declaraciones al periódico El Sol de Tijuana, Ocegueda consideró que las autoridades han abordado con poca seriedad la desaparición de la niña.

El activista indicó que de 2006 a la fecha van más de mil 275 personas desaparecidas en Baja California, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar a escala nacional en ese rubro.