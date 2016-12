Empresario exige a Astudillo cancelar pactos con el narco

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El empresario vinculado al narco y miembro distinguido del partido Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Segura Valladares, exigió al gobierno de Héctor Astudillo Flores dejar de hacer tratos con personas ligadas a la delincuencia para erradicar la corrupción y violencia que se vive en la entidad.

“Les voy a dar la medicina para cambiar a Guerrero: poner a alguien que trabaje para nosotros”, expresó el próspero ganadero propietario de empresas en Estados Unidos y de los ranchos “4 Potrillos” en la comunidad de Los Sauces, municipio de Teloloapan.

La semana pasada, Apro dio a conocer que el empresario Pedro Segura actualmente mantiene una confrontación abierta con el alcalde perredista de Teloloapan, Robel Urióstegui, y el exalcalde Ignacio Valladares en el contexto de la disputa que mantienen los grupos delictivos Guerreros Unidos y La Familia Michoacana por el corredor de producción de heroína que conecta la zona norte guerrerense y el sur del Estado de México.

Mientras los perredistas afirman que el líder de MC, Pedro Segura, tiene nexos con el grupo delictivo La Familia Michoacana, el empresario los acusó públicamente de lavar dinero del narco en Chicago, Illinois, y adquirir propiedades con recursos de procedencia ilícita en esa ciudad de Estados Unidos, considerada como el lugar con mayor número de guerrerenses radicados en el extranjero.

El viernes 23, Pedro Segura financió un espectáculo gratuito en la plaza de toros de la Feria de Chilpancingo amenizado por Julián Figueroa, hijo del extinto cantautor Joan Sebastian, donde presumió su ganadería de toros de jaripeo denominada “Los Tsunamis”, así como sus caballos árabes y españoles con valor de más de un millón de pesos, cada uno.

Durante el evento, el empresario dirigió un discurso donde calificó como corrupta a la actual clase política en la entidad y se presentó como un mensajero de Dios para salvar Guerrero.

“Mucha gente ha de decir por qué el evento gratis. Seguro es un narco como todos piensan”, expresó el ganadero, quien estuvo flanqueado por su hermano, el excandidato postulado por MC a la alcaldía de Teloloapan, Pablo Segura, y la presentadora de espectáculos de la cadena Telemundo, Azucena Cerco.

“Yo trabajo con Dios. Trabajo con el mundo. Yo tengo cuatro empresas en Estados Unidos, tengo mi cervecería, que le voy a competir a la Modelo y La Corona y mi fábrica de odontología. A lo mejor ustedes cuando van al dentista tienen un producto mío, como Carlos Slim con la telefónica”.

El empresario recordó que a los 16 años se fue de migrante a Estados Unidos donde ha trabajado los últimos 33 años y dijo estar agradecido “con Dios y el gobierno americano” por la oportunidad que le dieron de cumplir sus sueños.

Luego dio a conocer que decidió que el evento fuera gratuito como “regalo de Navidad” para los habitantes de Chilpancingo.

Enseguida, habló de política y la situación de violencia que se vive en la entidad.

“Me siento mal porque yo trabajo con el gobierno americano, con los alemanes, con los brasileiros, con los de Inglaterra. Tenemos hospitales, tenemos proyectos y me siento mal que México está como está”, expresó.

Segura Valladares afirmó que la culpa es de la sociedad por elegir como gobernantes a políticos corruptos que llegan a los cargos públicos pensando sólo en robar.

“Mucha gente me dice que no hable de más pero saben qué, yo no lo hago. Me lo pide Dios como al que predica la religión”, indicó y remató:

“Ya basta de que el gobierno haga tratos con personas equivocadas, y saben a lo que me refiero. Ya trabajé 33 años en Estados Unidos, cumplí muchos sueños y, si ustedes me permiten, yo les voy a dar la medicina para cambiar a Guerrero: Poner a alguien que trabaje para nosotros, como en la China, donde nadie quiere ser presidente porque allá lo ejecutan en público si falla o roba. Se imaginan aquí, no estuviera ningún maldito libre si eso se ejecutara aquí”.

Finalmente, dijo que no tiene necesidad de incursionar en la política ante el riesgo de un atentado, pero advirtió que seguirá impulsando su proyecto en la entidad, a través del partido MC que dirige en la entidad el también empresario Luis Walton Aburto.

El empresario definió el espectáculo ecuestre como de talla internacional y este lunes pagó desplegados en medios locales, como El Sur, para difundir su evento realizado en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.