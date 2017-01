ABCDespedida, 2016

A

Ayotzinapa

Ante años atormentados, afligidos, alumnos asisten a asamblea activista. Andan anticipando absolución a autoridades asesinas.

B





Brexit

Bárbaros: bienintencionadas bifurcaciones bloquearon banquete banquero.

C

Carstens

Con cada calamidad cambiaria corrigió comisiones, cambió centavos. Cocinero corpulento, círculo concéntrico, cimentó catástrofes. Calladamente claudicó.

Ch

Chapo

Cuando con cuidadoso cálculo conquistó cada camino, carretera, cielo, cometió cómica cortesía: cercarse, capturarse, condenarse.

D

Duarte

Deambula desairado después de desfalcar depósitos de dinero. Desterrado, descansa dilapidando dólares defraudados.

–¿Disciplinado? –dice diarista.

–Displicente –digo.

E

Enrique Peña Nieto

En economía, empobrecidos. En educación, embrollados. En elecciones, encharcados. En empleo, estancados. En el exterior, empinados. El Ejecutivo es el engalanado enclenque en este epílogo espectral.

F

Fidel

Fue figura fuerte. Fotografiado, fregado, fustigado, festinado, falleció fatigado. Fue futuro.

G

Ana Gabriela Guevara

Golpeada gravemente, granjeose grandes glosas, groserías gratuitas.

H

Hilary

Habló hasta herirse. Hay humillaciones hiperbólicas.

I

Instagram

Imperioso insertar impresiones inocuas.

J

Juanga

Juglar, jilguero, juerguista, jugó jornadas jocosas.

Juez: Joterías.

Juzguen, jornaleros.

L

Leggins

Ligero liguero, la licra lidera. La lascivia late lenta, lúcida.

–¿Libertad?

–Libido.

M

Mohamed Alí

Me mostró muchos mundos: maniobras milagrosas, mecanismos mermantes, maravillosas mitomanías, mordaces máximas. Murió muy molido.

N

Nochixtlán

Nos nombran nuevas negaciones. Nadie nubló necrologías. Nadie niveló necedades. Nación nugatoria.

O

Obama

¡Oh, Oficina Oval, ónde os ocultaste!

P

Putin

Para poner presidentes perfeccionó puros planes perversos.

Q

Revista Quién

Quítense quejas, querellas, quemadas. Quietos, quijotes. ¿Quién quiere quórum?

R

Rating

Rebusquen rebaños reblandecidos, rescaten récords remotos. Resolvimos retrasar renovación.

S

Siria

Se sobreentiende: si siguen sobrevolando, subyugando, saldrán, sin solicitar sus salvoconductos, sujetos sumamente subversivos.

T

Trump

Tan triste truhán, troglodita, ¿trastocará tan tremendamente todo?

U

Usain Bolt

Ungido único, un unicornio ubicuo.

V

Volaris

Verán, viajeros. Va verismo: volamos vía volátilis.

W

Roger Waters

Where were we when Waters wabbled with words?

Y

Yunes

Ya yerto yace yermo.

¿Y yo?

–Ya, yate.

Z

Zavala

Zancadillas zigzaguean zumbando. Zafia zahiere. Zampabollos zanganea.

–¿Zócalo?

–Zarandajas.