Amplía el EZLN consulta para definir a su candidata presidencial

OVENTIK, Chis. (proceso.com.mx).- Unos 3 mil delegados participantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dieron a conocer la constitución de un Consejo de Gobierno Indígena (CGI) como un gobierno paralelo autónomo para el país.

De igual manera, delinearon hoy el perfil que tendrá la candidata que postularán en las elecciones del 2018 para la presidencia de la República.

También te recomendamos En privado, EZLN y CNI se reúnen para elegir a candidata a la Presidencia en 2018

En el marco del 23 aniversario del alzamiento armado del EZLN, en el Caracol II de Oventik, el CNI llamó hoy “a todos los pueblos originarios de todo el país, a todas las personas de buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva”, en esta nueva etapa de lucha, para reconstruirnos ya no sólo como pueblo sino como nación.

Luego de dos días de sesiones a puertas cerradas, este domingo 1 de enero, el CNI y el EZLN celebraron una reunión plenaria a puertas abiertas a la que tuvieron acceso los medios de comunicación. En ella dieron a conocer el informe de los resultados de la consulta realizada durante octubre, noviembre y diciembre del 2016 en al menos 43 pueblos originarios diferentes de todo el país.

La mesa en la que estaba presente el Comandante David, como anfitrión en ese bastión del EZLN de los Altos de Chiapas y por el Subcomandante Insurgente Moisés, mando militar del grupo armado, estuvieron una media docena de delegadas participantes del CNI quienes dieron a conocer los detalles de cómo se creará el CGI y como se perfilarán hacia el 2018 con una mujer candidata independiente.

“La indignación, la resistencia y la rebeldía figurarán en las boletas electorales del 20182, dijeron las mujeres que leyeron los resultados de la consulta en aquel extenso auditorio reunido entre una gran estructura de madera con techo de lámina.

Indicaron que unos 43 pueblos originarios diferentes de 25 estados del país fueron los consultados.

Los indígenas acordaron construir caminos de resistencia donde la lucha sea colectiva y sobre todo se propusieron eliminar de sus comunidades todo aquello que divide a los pueblos indígenas como los partidos políticos y los programas gubernamentales asistencialistas.

Se propusieron ampliar la comunicación y hacerla permanente entre los pueblos en todo el país; de igual forma, crear comisiones desde las comunitarias, las regionales, las estatales y la nacional.

Indicaron que tras la consulta durante los tres meses anteriores, el CNI salió fortalecido y duplicó su número de asistentes en sus reuniones plenarias, pero que sobre todo ampliaron su presencia en más comunidades que participaron en la consulta y que anteriormente no eran consideradas.

Si bien manifestaron la necesidad de respetar a los pueblos que no están de acuerdo con este proceso de lucha que plantea el CNI y el EZLN, reconocieron que en muchas comunidades no se pudo realizar la consulta por la situación de violencia que se vive o bien por el cambio de autoridades en esas comunidades.

Las mujeres dijeron que tras la reunión a puerta cerrada por dos días, se acordó continuar la consulta, que ésta sea permanente, como se da tradicionalmente entre los pueblos y comunidades originarias. Además de que faltan por ser consultados afroamericanos y migrantes.

Como uno de los acuerdos principales, ratificaron la creación de un Consejo de Gobierno Indígena (CGI) como representante de todos los pueblos y tribus de este país. Este Consejo, precisaron, será colectivo; no hará lo que se le ocurra, sino lo que mandaten todos los pueblos originarios ahí representados.

También se acordó que este CGI tendrá como voz a una mujer indígena del CNI. Esta misma será la candidata en las elecciones del 2018.

Se dijo que será el 18 de mayo próximo cuando se constituya formalmente el CGI, y que la voz de esa instancia será una mujer que tenga permanencia en el CNI, que pertenezca a un pueblo originario de México, que hable esa lengua indígena, que debe ser propuesta y legitimada por la asamblea, que se distinga como una persona que haya acompañado a los pueblos en sus luchas.

Además que practique los principios de mandar obedeciendo, que sepa que la toma de los acuerdos serán por consenso y que quienes formen el Consejo y sea la vocera, deberán estar conscientes que será la Asamblea del CNI la única que podrá quitarlos de ese cargo cuando así lo considere.

El CGI tendrá varias comisiones, tales como la de seguridad, finanzas, comunicación, cultura, consejos de ancianos, salud, medio ambiente y una comisión encargada de la madre tierra y el territorio.

Tal consejo que gobierne para todos los pueblos originarios de todo el país, fue definido como un colectivo anticapitalista, desde abajo y desde la izquierda, que respete las decisiones del pueblo y decisiones del CNI. Y que sobre todo tendrá la capacidad de crear alianzas con otros pueblos que no son del CNI.

Se dijo que la mujer candidata estará en la boleta en el 2018, pero advirtieron:

“No nos confundan no pretendemos competir con ellos porque no somos lo mismo. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda”.

Indicaron que mientras el país está sumergido en el miedo y el terror, los pueblos han creado condiciones de seguridad y justicia verdadera. Que sólo desde abajo es posible construir la autonomía.

Ante este escenario es que es necesario, insistieron, la creación del CGI que se proponga gobernar este país y que para ello impulsarán su propia candidata. Y que este proyecto no es excluyente, que caben todos los pueblos originarios del país.

El Subcomandante Moisés dijo que llegó la hora de los pueblos, de todos los que están en el campo y en la ciudad. Y que lo que ahora propone el CNI es un “¡ya basta!” de esperar que otros y otras nos digan qué hacer y cómo hacerlo.

Expuso que se ha pretendido engañar a los pueblos de México “con promesas y mentiras descaradas” y que lo que ahora plantea el CNI es que los mismos pueblos se dirijan a sí mismos.

Moisés planteó luchar por la verdad y la justicia, luchar por la democracia, pero esa donde el pueblo mande y el gobierno obedezca, llamó a luchar por la libertad. Y que para ello es necesario rescatar la historia de los pueblos originarios que llevan siglos resistiendo por la vida.

Dijo que llevan ya muchos años de conocerse entre el EZLN y el CNI.

Ratificó que el EZLN va e irá siempre con el CNI en su camino que se ha planteado.

“Vamos con ustedes, sí vamos con el Congreso Nacional Indígena (…) Escuchen el dolor y la rabia que hay en todos los rincones de este país. Que retiemble en sus centros la tierra con sus pasos. Que los miren con sorpresa y admiración, que los pueblos del mundo en las decisiones y metas de ustedes se admiren. Y sobre todo, no importa que pase en todo lo que tienen en contra, que los ataquen en todas las formas, no se rindan, se vendan, no claudiquen”, concluyó Moisés.