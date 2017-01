Llama AMLO a militantes de todos los partidos a derrocar a la “mafia del poder” en 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a militantes de todos los partidos a la unidad para derrocar en 2018 al actual régimen en el poder, pero de manera pacífica, mediante la firma de un documento por la unidad en las ciudades y los pueblos del país.

En un mensaje de cuatro minutos que difundió en su cuenta de Facebook, el tabasqueño aseguró que no hace falta que los ciudadanos se afilien a Morena. Pueden ser de cualquier partido político “si tienen realmente deseos de que haya un cambio, vamos a suscribir un documento en plaza pública. Como decía Emiliano Zapata: ‘el que no tenga miedo que pase a firmar’”.

También te recomendamos Las posibilidades de AMLO en la carrera presidencial “ya no parecen imposibles”: Financial Times

Reiteró que Morena se reservará el derecho de admisión. “Si llega a firmar Salinas ¡no!, Fox ¡no! Ni Fox, ni Calderón, toda esa gente que le ha hecho tanto daño al país, pero la mayoría del pueblo es gente que busca un cambio. ¡Bienvenida! ¡Vamos juntos!, sólo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo puede salvar a la nación”, destacó.

Además, se comprometió, a “cortar de tajo con la corrupción que es el principal problema de México”, para terminar con la mafia en el poder, pues esta es su arma para dominar al pueblo.

“De modo que no estemos pensando que no hay salida, sí hay opciones, sí hay alternativa. Morena es una opción, es una alternativa. ¡Ayúdennos! Eso sí. Ayúdennos para que entre todos logremos el derrocamiento pacífico de este régimen corrupto. Estoy llamando a que nos unamos los militantes de todos los partidos. Estoy llamando a militantes del PRI, del PAN, del PRD porque abajo no es el problema, abajo la gente está preocupada con lo que está sucediendo”, indicó.

Resaltó que la gente pobre, las clases medias y los adinerados están preocupados por la situación del país “y están pensando que se necesita un verdadero cambio”, comentó. “¡Vamos todos juntos! Son pocos los de arriba. Estamos llamando a la unidad de todo el pueblo de México”, añadió.

Al principio de su mensaje señaló que con el aumento de la gasolina inicia mal el año. Hay enojo y preocupación, dijo, porque este es un golpe a la economía popular que ya está desatando la carestía.

“Pero no podemos quedarnos nada más en la queja, en la protesta, tenemos que pensar en cambiar al régimen. Hay que cambiar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Es un grupo que domina, que aplasta, que reprime a la mayoría del pueblo, es una mafia del poder”, subrayó.

Recordó cuando empezó a hablar de ese “agrupamiento mafioso” y pensaban que exageraba. “¡No! Es una mafia la que domina, tienen el control de los partidos políticos sobre todo del PRI y del PAN, pues fueron los que aprobaron las llamadas reformas estructurales. La reforma fiscal la pactó Peña con el PRD y la reforma energética la pactó con el PAN porque se complementan la reforma fiscal y la reforma energética”, añadió.

Indicó que los partidos en el poder sabían que se iba a dejar de recibir dinero por la entrega del petróleo a particulares nacionales y extranjeros y necesitaban aumentar los impuestos.

“Para eso utilizaron al PRD, y al mismo tiempo para entregar el petróleo, los negocios, incluido el precio de la gasolina, se apoyaron en el PAN. Es una mafia y hay que cambiar al régimen para que de esta manera logremos un verdadero cambio, una transformación”, apuntó.