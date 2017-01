Aumenta un peso la tarifa del transporte público en Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Los efectos del gasolinazo ya surtieron los primeros efectos en el bolsillo de los usuarios, al incrementar a 8 pesos el costo del transporte urbano.

Según los choferes de combis y camiones, el aumento fue autorizado por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra), pero no muestran oficio alguno en la unidad como lo establece la ley.

Así, el 2017 inició con un alza en la tarifa que transportistas exigían desde hace tiempo y que no se había modificado desde hace tres años.

En Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad y otras ciudades subió un peso el costo del pasaje, que era de 7 pesos, aunque en la capital se mantiene un precio especial a estudiantes y personas de la tercera edad.





Sin embargo, en Uruapan la respuesta de los operarios fue “me vale madre” y “váyase a vivir a Morelia o a México”.

En entrevista, el usuario Armando Gutiérrez, de 66 años y residente en la colonia 15 de Diciembre, comentó lo anterior, y aseguró que pidió al chofer le mostrara el oficio de aumento, pero en respuesta el operario “me dijo que fuera a las oficinas de la Cooperativa Tata Lázaro.

“También le expliqué que en la Ciudad de México no pagamos el Metro o Trolebús, y en Morelia nos cobran un peso menos, y me contestó: ‘Pues váyase a vivir a México y a Morelia y ya no siga chingando porque lo bajo’.

“Traté de tomarle una foto y me quiso arrebatar el celular, por lo que opté por bajarme de la unidad y aventarle el dinero”. El hecho se registró a las 14:35 horas en el libramiento oriente de Uruapan.

La semana pasada, representantes de los transportistas y autoridades estatales acordaron el aumento a la tarifa del transporte público a 8 pesos. Luego de horas de negociación entre la Cocotra y el sector, se determinó que el incremento fuera de 14%.

Cabe mencionar que el aumento ya es oficial, pues fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Michoacán, aunque la disposición debe estar a la vista de los pasajeros, lo cual los transportistas han omitido.