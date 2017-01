Trump amenaza a GM con “gran impuesto fronterizo” si sigue fabricando en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tal como lo hizo con Ford cuando era candidato, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó contra la automotriz General Motors por hacer su modelo Chevy Cruze en México y la acusó por enviar los autos a ese país sin pagar impuestos.

Por lo anterior, el magnate amenazó a la empresa con un “gran impuesto fronterizo” si no fabrica el auto en su país.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2017