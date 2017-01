Justicia española investiga a OHL por repartición de comisiones ilegales en México

MADRID (apro).—La Audiencia Nacional investiga a las multinacionales españolas Isolux Corsan y OHL por repartirse presuntamente comisiones ilegales en México, informa El Español.

La investigación inició después que la policía localizara dos transferencias enviadas en 2006 con valor de 2.4 millones de pesos mexicanos (15 mil euros) a sociedades utilizadas presuntamente por el empresario Luis Delso para ocultar ingresos a Hacienda y a los accionistas de su propia compañía.

También te recomendamos Tribunal Fiscal inhabilita por 5 años a empresa que audita las cuentas de OHL

El informe de la policía, fechado el 15 de noviembre pasado, forma parte de la investigación que el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierta contra la familia Pujol por sus negocios en el extranjero.

En este contexto, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) analizan la entrada de Jordi Pujol Ferrusola como accionista de la promotora inmobiliaria Azul de Cortes, de 262 hectáreas que se desarrolla en Baja California, México.

El socio de Pujol Ferrusola en ese complejo es Luis Delso, presidente de Isolux Corsan, que canaliza sus inversiones por medio de una sociedad instrumental llamada Juandro Consultores, sin actividad económica real.

El juez José de la Mata reclamó hace meses al Banco Santander en México los movimientos y saldos de la cuenta que esta sociedad mantiene abierta. Y es en esos movimientos donde la policía encontró los ingresos enviados por OHL.

La publicación digital señala que según esos documentos bancarios, el 21 de julio de2009 la empresa Obrascón Huarte Laín S.A. (OHL) remitió a Juandro Consultores dos millones 98 mil cinco pesos mexicanos (130 mil euros al cambio en aquellas fechas) desde su cuenta en el Banco Santander.

“Desconocemos si la jurisdicción de la cuenta ordenante es México o España”, apuntan los agentes en su informe junto a estas operaciones.

El segundo envío de dinero se produjo dos semanas después, el 3 de agosto de 2009, cuando desde la misma cuenta se transfieren 314 mil 700 pesos mexicanos.

Se refleja otro ingreso de 3.4 millones de pesos desde la firma Construcciones y Filiales Mexicanas S.A., que no tiene relación con OHL.

Los agentes califican esas entradas de fondos como “desconcertantes” y sobre los que el investigado Luis Delso “no habría justificado estas relaciones económicas al juzgado, a pesar de haber dedicado extensas alegaciones a cada una de las facturaciones asociadas”, explican en su informe.

Refieren que Delso presentó documentación como parte de su defensa, incluido un informe pericial de KPMG que, tal y como informó El Mundo en días recientes, también es cuestionado por la UDEF.

Añaden que “en todo el anexo entregado a su juzgado por la representación judicial del investigado, que contiene más de 130 documentos complementarios, no se ha encontrado ninguna mención o explicación a estos movimientos, gestionados por Juandro Consultores”.

Los agentes también muestran sus dudas de que dos empresas de la competencia –OHL y Construcciones y Filiales Mexicanas—remitan fondos de consultoría a una firma creada tan solo unos días antes, y que a su juicio ha carecido siempre de actividad real.

Argumentan que de acuerdo con los documentos de la Comisión Rogatoria Internacional, “parece que los pagos se asociaron a facturaciones por prestaciones de servicios, concretamente consultoría, no pudiendo si no poner en entredicho que empresas como OHL tengan que recurrir a una empresa constituida unos días antes en México y que no tendrían siquiera personal contratado propio”.

Y subrayan que “al haber concurrido en México como licitantes de proyectos públicos, se establece la posibilidad de que sean pagos por comisiones ilícitas asociadas a la subcontratación de proyectos parciales, práctica corrupta muy extendida globalmente”, concluyen los agentes.

Al consultar a portavoces de OHL, el diario digital afirma que la compañía dijo que “no tiene ningún conocimiento de estos supuestos pagos” y que se pone “a disposición de las autoridades pertinentes para facilitarles la información que requieran”.

Luis Delso figura en esta investigación desde las primeras pesquisas y se le acusa de blanqueo de capitales, así como de beneficiar presuntamente a Pujol Ferrusola, quien recibió 15 millones de euros de aquel por el proyecto de Baja California Sur, que el juez De la Mata considera fuera de mercado.