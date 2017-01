Interponen primer amparo contra gobierno federal por no fijar precios de gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de los bloqueos a carreteras, protestas y marchas contra el gasolinazo, ciudadanos empezaron a interponer amparos en contra del gobierno federal por la liberación del precio de la gasolina al libre mercado.

El doctor en Derecho Constitucional, José Óscar Valdés Ramírez, presentó ante el juzgado 13 de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México un amparo contra el Gobierno federal por no fijar precios de la gasolina en todo el país.

En su amparo, argumentó que al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y demanda del mercado de consumo se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley.

Al presentar el amparo, el doctor en Derecho Constitucional manifestó que no pueden existir mexicanos de primera o de segunda clase, y confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retome el caso porque se vulneran los derechos y garantías constitucionales de todos los mexicanos.

El amparo señala que se violan los artículos 1, 17, 28 y 31 fracción IV de la Constitución, así como las Leyes Secundarias de los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal, lo mismo que el Artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Indica que también se viola el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocido como Pacto de San José en cuanto a que los gobiernos están obligados a proteger los derechos de igualdad, equidad y proporcionalidad de sus ciudadanos.

El doctor Valdés ya presentó anteriormente una denuncia por la corrupción en las distribuidoras y en las 11 mil estaciones de gasolina que existen en todo el país.

En dicha denuncia, el constitucionalista dio a conocer la mafia que existe en el control del suministro del combustible y en el fraude al consumidor que existe en el suministro de la gasolina, que no cumple con los litros que se venden.

“Esto no resolverá el problema del aumento del combustible, de combustibles, pero, sin lugar a dudas, pagaremos litros de mil, no de 800 mililitros, y eso es un 200 por ciento de ahorro y un 20 por ciento del precio real que hoy pagamos los consumidores y que no obtenemos”, manifestó el doctor Valdés.