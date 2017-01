Márquez le “pega” al gasolinazo en Twitter… usuarios lo “noquean” con críticas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El boxeador mexicano Juan Manuel Márquez criticó el alza del precio de la gasolina en su cuenta de Twitter, y de inmediato recibió una andanada de insultos y críticas por el apoyo que le dio a Enrique Peña Nieto cuando fue candidato del PRI y luego como presidente electo.

Márquez publicó tres tuits quejándose del gasolinazo: “Buenos días hermanos, no puede ser posible (sic) que litro de gasolina en EU sea de 6.80 pesos el litro de PEMEX y nosotros siendo mexicanos, nos la dejen caer en 18.75 y 17.77 son chinga…….! Yo, como cualquier otro ciudadano, vote por el cambio pero sorpresa, no fue así!”.

Cientos de seguidores le reviraron a Márquez a quien le recordaron que la pelea en la que venció al filipino Manny Pacquiao utilizó unos pantaloncillos con el logotipo del PRI y que también le dedicó el triunfo a Peña Nieto.

Además, publicaron fotografías de esa pelea donde se ve el logo del PRI en el muslo izquierdo de Márquez y también el video en el que durante una entrevista en TV Azteca declaró que la victoria se la dedicaba a México y al presidente.

El usuario @marcialteama escribió: “Que? no llegó el cheque del PRI esta quincena?”.

@chamluis le dijo: “pues tú también tienes la culpa, cínico sinvergüenza”.

“De casualidad no te mordiste la lengua? Recuerde que usted es uno de tantos que llevo a quienes están hoy en el poder. Cretino”, fustigó @jjcastillo34

@xaywa6969: “Pero recuerdo que tu apoyabas ese partido del PRI esos son los culpables del gasolinazo (sic)”. ‬

@monique_musique: “Pero qué tal hiciste propaganda al PRI”, @BebedeLuz: “¿Para cuantos litros te alcanzaba con lo ganado por esos calzoncitos [email protected] _1?”.

@YoSoyElDiablo le dijo: “¿Por el cambio cabrón? Por un partido que estuvo 70 pinches años jodiendo al país? Neta no pinches mames”.‬‬

@GuilleGastelum: eso hubiera pensado antes de subir al ring con el logo del PRI, ese que tiene en miseria a México!”.

Ante los cuestionamientos, Márquez respondió con dos publicaciones: “Yo no estoy casado con ningún partido, en su momento creí que era lo mejor, yo estoy con México y no recibí nada por tal parche!” y “Y no me estoy disculpando, todos somos libres de hacer lo que queramos!”.