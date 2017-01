Cancelación de Ford es solo el comienzo, “hay más por venir”: Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a la empresa automotriz Ford su decisión de cancelar la construcción de una planta en México.

A través de su cuenta de Twitter, el magnate aplaudió la creación de 700 nuevos empleos en Estados Unidos, pues la armadora invertirá 700 millones de dólares para “transformar y expandir” su fábrica en Flat Rock, Michigan.

“Gracias a Ford por desechar su nueva planta en México y crear 700 nuevos empleos en Estados Unidos. Esto es solo el comienzo, mucho más por venir”, compartió a sus seguidores.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning – much more to follow

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017