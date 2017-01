Precio de gasolina fijado a la CDMX podría tener tintes políticos: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el precio de la gasolina para la Ciudad de México podría llevar algún fondo político, por eso aseguró que levantará la voz.

En entrevista con Radio Fórmula, dijo que no le checa que en Toluca se va a cobrar a 15.70 pesos el combustible y en la Ciudad de México a 16.40, “no estamos hablando de que es una zona megalopolitana y que no estamos homologando, y ahora resulta que vamos a tener diferencia en 30 kilómetros de distancia, para una tarifa”.

“Que nos estén cargando la logística para hacer una diferencia de las regiones, eso a mí no me convence, yo voy a estar insistiendo, me parece que no es justo, que no es adecuado”, afirmó.

Apuntó que los argumentos de que se tendrá una gasolina mejor en la capital del país no lo han llevado a un punto claro porque es más caro llevarlo a la Ciudad de México, pero dijo desconocer cómo esos kilómetros puedan hacer una diferencia para Pemex.

“Esta Comisión (Reguladora de Energía) que es la que estableció estas zonas y estableció estas tarifas, estaremos insistiendo y sí vamos a alzar la voz, porque a mí no me parece que se haga esta distinción tan marcada, puede ser que lleve otros tintes, que lleve también algún tema político, entonces que nos despeje las dudas, por eso es que estamos insistiendo en esta solicitud de reunión, que no me parece a adecuado que se haga esta distinción, sobre todo en una zona que se ha dicho que debe de estar homologada”.

Asimismo, indicó que el incremento a los combustibles ha colocado un ingrediente difícil para todo el país; “en el caso concreto de la Ciudad de México, estamos trabajando y haciendo los ajustes y los diseños para tener todo dentro de lo que queremos desarrollar y no dejar en riesgo, la operación de la ciudad, del día a día en todos los aspectos, movilidad, infraestructura y funcionalidad”.

Dijo que es un golpe fuerte para el presupuesto de la capital del país, como ha sido para el bolsillo de los mexicanos, por ahora se hacen las predicciones, a reserva de que se pueda platicar con el presidente Peña Nieto.

Mancera dijo que muchos de los insumos se van a ver afectados por el impacto de los combustibles, por ello en el gobierno capitalino está sosteniendo los subsidios, los descuentos en contribuciones y en todo lo que ciudadanía tiene que enfrentar.

Resaltó que el día de ayer anunció que mantendrá el descuento del 8 por ciento en predial para todo el mes de enero y el 5 por ciento en febrero, así como descuentos importantes y tarifas fijas para adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, mientras que para apoyar a las poblaciones vulnerables, se va a incentivar a la pequeña y mediana industria, a las pequeñas y medianas empresas, para hacer descuentos muy importantes del 50 ó 60 por ciento en Impuesto Sobre Nómina, dependiendo de diferentes rubros.

En lo que corresponde al transporte, dijo que se ha pedido que se abra la discusión, y es algo que se estará platicando porque se tiene que esperar algo importante.

“Este incremento de los precios del combustible tiene como referencia dos factores importantes, uno que es el tipo de cambio del dólar y el otro obviamente el precio del petróleo, habrá que ver cómo se acomoda después del inicio de la gestión de Donald Trump, si se estabiliza, si se tiende a la baja con el tipo de cambio o si sigue demostrando este descontrol, porque si eso llegara a suceder, todavía podríamos tener algún ajuste a la baja en este tema de las tarifas”.

Agregó que de aquí al día 20 todavía estarán analizando, el caso de las tarifas del transporte y aclaró que en la Ciudad de México no hay un solo transporte que pueda estar cercano al margen de los 18 pesos, “nosotros no vamos a llegar de ninguna manera a un parámetro de esa magnitud, bajo ninguna circunstancia, estamos en el diálogo y escuchando lo que la gente del transporte que también tiene familias que sostener, está comentando”.

El jefe de Gobierno añadió que por el aumento a los precios de gasolinas se tendrá un impacto financiero porque se tienen patrullas, transporte público, servicio de recolección de basura, ambulancia, entre otros.

Por último, señaló que no se permitirán actos vandálicos dentro de las manifestaciones por el alza de los combustibles, aunque sí se garantiza la manifestación pacífica.