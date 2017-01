Lanza petición contra el gasolinazo a través de la plataforma Change.org

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de las 19:00, la petición de Erika Macías contra el gasolinazo, solicitada en Change.org, había alcanzado las 55 mil 970 firmas, causando gran impacto en la plataforma creada para que gente de todo el mundo inicie peticiones, campañas o movilice a otros ciudadanos sobre alguna problemática social.

“Nos hubiera encantado enviarte un mensaje exclusivamente para desearte un feliz año 2017, pero esta petición ha irrumpido de manera impresionante en las últimas horas. La gente está expresando a través de ella su enojo por el gasolinazo”, confirmó Change.org en un correo electrónico.

En el mensaje enviado por Macías al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Hacienda José Antonio Meade; al director de Pemex, José Antonio González Anaya, y a la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, se exige que no sigan aumentando el precio de la gasolina.

“¿Dónde queda el compromiso de la reforma energética? ¿Por qué siendo un país rico en petróleo, el pueblo sigue pagando los aumentos al precio de la gasolina y no hay un subsidio fuerte por parte del gobierno? ¿Por qué no se invierten nuestros impuestos en investigación y desarrollo de energías sustentables para que deje de pasar esta situación?”, inquirió en su petición.

También destacó el importante desabasto de gasolinas debido a la ordeña clandestina de los ductos que recorren el país, acción que se realiza, acusó, con la complicidad de la policía, el Ejército y la corrupción al interior de Pemex, lo que provoca que “las consecuencias recaigan únicamente en el pueblo.

“Por último no se habla con claridad, nadie nos informa de cuánto será el aumento del precio. Sin olvidar que el director de Pemex hace una comparación absurda entre México y Noruega. México no es como Noruega; Noruega es un país del primer mundo, que no está súper-poblado, donde hay mucha seguridad y puedes caminar de un lado a otro sin necesidad de transportarte en automóvil. Las personas tienen un poder adquisitivo alto y pueden contra las alzas en el petróleo por todas estas razones. Nosotros los mexicanos no podemos decir que sí a la alza de los precios. ¡No nos alcanza!”, clamó.