Saqueos en CDMX-Edomex dejan un policía muerto y 225 civiles detenidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el cuarto día de protestas contra el gasolinazo, en la Zona Metropolitana del Valle de México se registraron saqueos en tiendas de autoservicio, mientras que los rumores en redes sociales y teléfonos celulares generaron psicosis que derivó en el cierre de comercios de distintos municipios mexiquenses y delegaciones capitalinas.

En el Estado de México, el gobierno reportó al menos 161 detenidos, mientras que en la capital la policía informó que fueron al menos 64 por robo y vandalismo, para sumar al menos 225. Un policía capitalino murió y seis más resultaron heridos.

Organizaciones civiles y reportes internos de autoridades policiacas acusaron que las personas que protagonizaron los actos de vandalismo fueron porros acompañados de policías del Estado de México vestidos de civil, alentados por el gobierno mexiquense.

La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva del gobierno capitalino informó que se han detectado mil 501cuentas que impulsan saqueo a tiendas Walmart, entre otras, desde el pasado 1 de enero.





En casos como el saqueo a una tienda Elektra en el municipio mexiquense de Ecatepec y a una Coppel en la colonia Cuautepec, delegación Gustavo A. Madero, la policía intervino con armas de fuego y, según videos confirmados en esos lugares, hubo disparos al aire.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) informó que al menos 79 establecimientos fueron saqueados y 170 más cerraron sus puertas antes del horario normal por temor. Entre las cadenas atacadas se contaron Chedraui, Elektra, Coppel, Bodega Aurrerá, Cotsco, Walmart, Soriana, Comercial Mexicana y Oxxo.

Por la noche, el diario Reforma reportó que elementos del Ejército y la Marina patrullaban calles de la delegación Gustavo A. Madero, así como de los municipios de Naucalpan y Ecatepec. El gobierno capitalino aclaró que ese patrullaje en los límites entre el Estado de México y la capital “siempre ha estado”, a partir de la solicitud que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo hace dos años.

El inicio, en el Edomex

La información sobre los ataques a tiendas de autoservicio comenzó a difundirse desde la mañana en Acolman, Ecatepec, Naucalpan, Nicolás Romero, Cuautitlán, Tultepec y Tecámac, todos municipios del Estado de México, donde en junio próximo habrá elecciones de gobernador.

En las redes sociales se difundió un video donde se observó a decenas de personas saqueando una tienda Elektra en Ecatepec. Al lugar llegaron policías municipales que hicieron disparos al aire para controlar la situación. Más tarde, la policía municipal informó que por actos de rapiña y vandalismo fueron detenidas 53 personas en esa localidad.

En cuentas identificadas como bots, según sitios de internet especializados en análisis de medios cibernéticos, se detectaron mensajes para generar miedo que llegaron al grado de afirmar: “Jóvenes armados con tubos y cuchillos recorren calles de Tultepec”, mientras que en la imagen se ven comercios con letreros en árabe.

Otros mensajes alertaron de supuestas manifestaciones similares a las de 1968 en Tlatelolco, con militares vestidos de civiles, así como llamados a “toques de queda” y posibles “golpes de Estado”.

Ante el temor de ataques violentos, establecimientos comerciales de Tultitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, y Cuautitlán bajaron sus cortinas y las calles se mostraron vacías.

Por la noche, el gobierno del Estado de México emitió un comunicado en el que aseguró que fueron falsos los mensajes, publicaciones y audios que circularon en redes sociales “sobre un supuesto toque de queda o presencia de grupos armados en algunos municipios mexiquenses, los cuales han sido difundidos irresponsablemente con el único propósito de generar sicosis y temor entre la gente”.

Agregó que esa situación fue aprovechada “por algunos grupos de personas para cometer robos y actos vandálicos, con el pretexto de protestar por la liberación del precio de la gasolina”.

La autoridad dijo que hasta las 18:00 horas, 161 personas –126 adultos y 35 menores de edad—fueron detenidas por diversos actos vandálicos. Añadió que en la entidad se “respeta la libre manifestación”, pero aclaró que “no se tolerarán actos fuera de la legalidad y que atenten contra el resto de la gente”.

Psicosis también en la CDMX

En la capital del país, las protestas contra el gasolinazo continuaron de manera pacífica en distintas delegaciones. Sin embargo, se presentaron acciones de rapiña, muchas protagonizadas por sujetos con el rostro cubierto, en la delegación Azcapotzalco, colindante con los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, y se replicaron en la Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo con nueve mil policías. En distintos reportes a lo largo del día, enlistó hechos vandálicos y grescas entre uniformados y vándalos, entre ellos: en la avenida México-Tacuba y la calzada de Tlalpan.

La autoridad reportó presencia de grupos de protesta en al menos 12 gasolinerías en las zonas oriente y norte, aunque sin incidentes. También hubo un plantón frente a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en avenida Hidalgo.

En Cuautepec, delegación Gustavo A. Madero, fuera saqueada una tienda Coppel que, aunque cerró sus accesos, personas forzaron la cortina y rompieron cristales. Una persona fue detenida. El video del hecho fue de los que más circularon en las redes sociales. En él se observó que algunos policías iban armados y apuntaban directamente a la gente.

En otro video se observó a unas 12 personas que saquearon una tienda Soriana ubicada en el Pabellón Azcapotzalco. En el lugar, los agresores dispararon al aire, mientras otros sacaban pantallas y demás aparatos electrónicos.

Los rumores de violencia llegaron pronto a los pasillos de plazas comerciales como Antara, Polanco, Juárez, la Plaza de la Tecnología, Patio Universidad, Costco San Antonio, Gran Sur, Galerías, Town Center Rosario y otras, cuyos propietarios cerraron sus puertas y desalojaron a los clientes, atemorizados.

Según la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, se han detectado mil 501cuentas que impulsan saqueo a tiendas Walmart desde el pasado 1 de enero.

Algunas dependencias del gobierno federal ubicadas en la zona ordenaron a sus empleados interrumpir su horario de trabajo y retirarse a sus hogares. Mientras, en algunas estaciones del Metro, personas que se manifestaban contra el gasolinazo promovieron el acceso sin pagar el servicio.

En el Centro Histórico, alrededor de 250 comercios de las principales calles bajaron sus cortinas. Reportes informativos aseguraron que los dueños dijeron que los propios policías les pidieron que cerraran ante “posibles manifestaciones”. No obstante, no hubo tales, según confirmó la Secretaría de Gobierno capitalina, misma que pidió a los clientes y turistas no alarmarse.

El temor llegó hasta la misma Catedral metropolitana de donde fueron desalojados los fieles y turistas nacionales y extranjeros.

Según la SSP, durante todo el día se registraron 38 movilizaciones con 792 manifestantes; hubo 16 bloqueos en gasolinerías, 15 en vialidades, 25 robos en centros comerciales, de los cuales 64 personas resultaron detenidas.

Ante los hechos, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, canceló un acto oficial agendado para las 22 horas, con el argumento de atender el tema de seguridad desde el Centro de Seguridad C4.

La Procuraduría General de Justicia capitalina informó que tomó conocimiento de las puestas a disposición de los detenidos e inició las carpetas de investigación correspondientes por los delitos de robo agravado y ataques a las vías de comunicación, ambos en pandilla.

Por la noche, noticieros de televisión informaron sobre la muerte de un policía capitalino que fue atropellado cuando trató de impedir un asalto en una gasolinería en Tacubaya; y al menos seis más heridos al tratar de evitar saqueos en las tiendas.