Tabasco: saquean tiendas en Macuspana y en Villahermosa cierran por temor (Video)

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Pese a las medidas de seguridad que se tomaron para evitar saqueos en tiendas de autoservicio en repudio al gasolinazo, en el municipio de Macuspana se reportaron atracos a los comercios Super Ché, de la cadena de supermercados Chedrahui, así como Aurrerá y del Sol.

En fotografías y videos difundidos en redes sociales se aprecia a decenas de personas que rompen cristales y se llevan todo tipo de productos, principalmente electrónicos, como pantallas de TV.

Al filo de la medianoche, el alcalde priista de Macuspana, José Eduardo “Cuco” Rovirosa, escribió en su cuenta de Facebook:

“Desde la puerta de mi casa siguiendo los acontecimientos que están ocurriendo tanto en el municipio, como en el país. Con estrecha comunicación con el Secretario de Gobierno y cuidando que no vayan a ocurrir bajas de personas que lamentar. También exhortando a los ciudadanos de los que me he ganado el respeto a guardar la cordura, que vayan a sus casas y no se expongan. Ya estamos viendo que poco a poco disminuye la intensidad de los hechos y se va normalizando la situación. Aquí seguiré pendiente hasta que todo se encuentre en calma”.

En Villahermosa, por temor a saqueos de quienes protestan contra el alza a las gasolinas y diesel, varios centros comerciales y restaurantes cerraron sus puertas la noche de ayer.

Las tiendas Chedraui y Walmart de Plaza Crystal y avenida Universidad bajaron sus cortinas, y lo mismo hicieron restaurantes y otras tiendas de Plaza Las Américas.

Además, elementos de la Fuerza de Reacción inmediata Mixta (FRIM) detuvieron a dos sujetos que intentaban saquear la tienda Elektra de la colonia Tamulté de las Barrancas.

Los detenidos intentaron romper la cortina de la tienda cuando fueron capturados y se les aseguró una motocicleta.

A las afueras de la tienda departamental, al menos cien personas amenazaban con saquear el supermercado.

También se reportó el cierre de comercios en el municipio de Cárdenas.

Mientras tanto, anoche continuaron las protestas afuera de gasolineras en esta capital, principalmente las ubicadas en el velódromo de la Ciudad Deportiva y colonia El Guayabal.