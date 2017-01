“Anarquistas, vividores y ladrones tratan de aprovechar el descontento”, acusa Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Creador de los “gasolinazos” desde la Presidencia de la República, el panista Felipe Calderón acusó a “anarquistas, vividores y ladrones comunes” de tratan de aprovechar el descontento por los aumentos a las gasolinas y llamó a las autoridades a aplicarles la ley.

Mediante su cuenta de Twitter, Calderón emitió una opinión sobre los actos de vandalismo y saqueos en el Valle de México, pero sin mencionar el origen de lo que denominó “descontento”.

“Anarquistas, vividores y ladrones comunes tratan de aprovechar el descontento. Evitemos caer en su juego y que la autoridad aplique la ley”, escribió Calderón en su cuenta de Twiter, en la que el lunes 2 de enero reprodujo el artículo de su esposa, Margarita Zavala, en la que critica al presidente Enrique Peña Nieto sobre el “gasolinazo”.

Titulado “Todo mal: el precio de la gasolina, la corrupción, la mentira”, el artículo de Zavala, publicado en el diario El Universal, el lunes 2, representa la primera crítica que Zavala Gómez del Campo hace a Peña y a su gobierno, luego de meses de generalizaciones sobre los problemas del país.

Confesa aspirante a la Presidencia de la República, como candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) o por la vía “independiente”, Zavala recordó que Peña prometió como candidato no subir los precios de las gasolinas, pero subieron apenas iniciado su sexenio.

“Después ligó indebidamente el precio de la gasolina con la reforma energética y lo hizo cuando prometió que se acabarían los ‘gasolinazos’. Pero de ‘regalo’ de Navidad nos receta un aumento de 20% de un día para otro. Y se sorprenden por la reacción de indignación que han desatado. Lo que la gente ya no aguanta es la mentira, la corrupción y la hipocresía con la que se conducen”.

En su artículo, Zavala defiende a su marido y niega los “gasolinazos”:

“Una gran mentira que nos van a repetir mil veces para justificar su abuso es que ‘en el gobierno de Calderón pasó lo mismo’. Para empezar, en los gobiernos del PAN no se utilizó el precio de la gasolina para fines recaudatorios. Y hay una enorme diferencia: en ese entonces, la gasolina que se compraba a Estados Unidos costaba 11 pesos y se vendía a 7 pesos el litro. Había un subsidio por más de 200 mil millones de pesos al año que tenía que corregirse, lo que se hizo gradualmente.

“En el gobierno de Peña Nieto el gobierno compra la gasolina a 11 pesos y la venderá hasta en 20 pesos el litro. Ya no hay subsidio que corregir. El gobierno ahora ganará dinero con la venta de gasolina. El gobierno está haciendo negocio con nuestros propios recursos”.

Enseguida, acusa: “Es claro que hay un problema de finanzas públicas generado en el gobierno de Peña Nieto. Este gobierno del PRI encontró un mecanismo para una recaudación extraordinaria que sólo ha servido para gasto corriente y que ha sido mucho y muy mal gastado. Subieron salarios a la alta burocracia, aumentaron las plazas para compadres y amigos, se dieron jugosos contratos a empresas del Estado de México. Y de Pemex, ni hablar: en lugar de racionalizar el gasto y dirigirlo a producir más gasolinas, se han gastado millones de dólares por ejemplo en comprar plantas quebradas de fertilizantes o aviones ejecutivos. ¿Quién está rindiendo cuentas por toda esa irresponsabilidad corrupta en el manejo de Pemex?”

Zavala niega que haya beneficios con los recursos recaudados por el gobierno, acusa a Peña de cancelar la construcción de una refinería y niega que las protestas inhiban la inversión privada.

“Algunos dicen que el caos que pueden ocasionar las protestas no van ayudar a las inversiones que se necesitan, por ejemplo para nuevas refinerías, pero, ¿qué no cancelaron una? Lo que obstaculiza la inversión no son las protestas sino la enorme corrupción que han querido trasladarla sólo a los gobernadores. ¿Y qué hay de la corrupción a gran escala del gobierno federal? ¿Podemos creerles que las licitaciones ya no las van a ganar los amigos y compadres de siempre? Nada se va a decir del desorden de Pemex”.