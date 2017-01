Llama PRD a marcha nacional contra el gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) convocó a una marcha a escala nacional, el próximo domingo 15, “para revertir el gasolinazo”, e informó que el grupo parlamentario presentará una iniciativa para derogar el artículo 12 de la Ley de Ingresos 2017.

“Buscamos revertir los impactos de este gasolinazo que hoy está afectando tanto a las familias mexicanas. Convocamos a todos los partidos de oposición a que se sumen a esta iniciativa, y hacemos un llamado al propio PRI y al Partido Verde a la sensibilidad, a la rectificación, para que se puedan sumar a esta iniciativa y busquemos no lastimar más a la ciudadanía”, señaló la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, destacó que la movilización convocada para el domingo 15, a las 11 horas, se hará de manera simultánea en todos los estados de la República, y también se iniciará una campaña de información a la ciudadanía con la entrega de volantes y calcomanías.

“No quieren entender que la gente está enojada. Sale el presidente (Enrique) Peña a pedir compresión. No es un tema de compresión, es un tema de entender que la gente ya no aguanta más, que la gente ya no puede pagar más con un mismo salario y con esta escalada de precios”, subrayó.





La dirigente perredista consideró que el mensaje del Ejecutivo es poco alentador, pues se esperaba una ruta que aliviara el enojo de la gente, pero “nos confirma que hay un gobierno insensible, un gobierno que no entiende a la gente. Parece que no caminaran en este país, que no platicaran o no escucharan a la gente, por eso las movilizaciones que vamos a hacer”, acotó.

Sobre los actos vandálicos de los últimos días, calificó de inusuales esas protestas y advirtió que el PRI y sus gobiernos pueden estar detrás de ellas, sobre todo en las entidades donde este año habrá elecciones, como el Estado de México y Nayarit.

“Y por supuesto que nos lleva a pensar que puede ser el mismo gobierno el que está generando el temor, el miedo, que no quiere que la ciudadanía verdaderamente se coordine, se organice y se manifieste”, subrayó.

Añadió: “Creemos que puede ser el mismo PRI el que esté detrás de todo esto. Lo vemos con preocupación”, agregó, e hizo un llamado a la movilización pacífica.

La exsecretaria de Turismo capitalina expuso que el nombramiento de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que el gobierno está ajeno a la realidad del país.

Barrales estuvo acompañada de Beatriz Mojica Morga, secretaria General del PRD; Verónica Juárez Piña, secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo, y los diputados federales Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Cristina Gaytán Hernández y Rafael Hernández Soriano, entre otros.