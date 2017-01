PRI dice no a periodo extra que daría marcha atrás al gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Congreso de la Unión, PRI, Verde, PES y Panal impidieron la realización de un periodo extraordinario para dar marcha atrás al gasolinazo, pero también esos partidos fueron exhibidos como opuestos al interés de la ciudadanía.

Pero así como el PRI y sus aliados fueron exhibidos, éstos a su vez lograron imponer un punto de acuerdo calificado por PAN, PRD, Morena y MC como “acto de simulación”, pues se limitaron a llamar a comparecer a funcionarios y no a tomar acciones legislativas contra los aumentos a los combustibles.

Durante más de una hora, previo a la sesión dela Permanente, PRI, PRD, PAN y Morena estuvieron tratando de consensuar un punto de acuerdo. La oposición pretendía incluir un periodo extra para el próximo martes 10, y que ahí se discutieran las diversas propuestas que los cuatro partidos (PAN, Morena, MC y PRD) tienen respecto de la disminución del llamado Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y que se aplica a las gasolinas.

Sin embargo, el PRI desechó la propuesta; en cambio incluyó lo que minutos antes de la sesión planteó en conferencia de prensa y que finalmente fue lo que se votó en el pleno, de ahí que varios diputados votaron en contra o en abstención “por ser un acuerdo light y una simulación”.

Así, por mayoría, la Comisión Permanente llamó a los titulares de Hacienda, Energía, Petróleos Mexicanos, Procuraduría Federal del Consumidor y Comisión Reguladora de Energía para que, “en reunión de trabajo”, expliquen las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel.

Además, pedirán que Hacienda aclare la “metodología” para fijar precios máximos, así como “la memoria de cálculo” que garantice el abasto de gasolinas, también que fortalezca la vigilancia en las gasolinera, que se dé celeridad a las indagaciones sobre robo de hidrocarburos y que la CRE ubique a los concesionarios por región especificando los precios vigentes.

La propuesta de llamar a comparecer a los funcionarios ante “reunión de trabajo” molestó a legisladores de la oposición, por considerar que sólo se intenta “proteger” a aquéllos.

“Por lo menos las comparecencias deben hacerse ante este pleno. No tenemos por qué sobreproteger, y creo que el pueblo de México lo está exigiendo.

“Las ciudadanas y los ciudadanos están realmente agraviados y me parecería insensible de nuestra parte no permitir que las comparecencias se hicieran ante el pleno”, demandó la senadora del PAN, Marcela Peimbert.

Antes Rocío Nahle, coordinadora de la fracción de Morena en San Lázaro, evidenció que en reunión de la Mesa Directiva se pidió incluir en el punto de acuerdo el llamado a periodo extraordinario, pero que se negó el PRI y sus aliados.

Luego manifestó su descontento por que la Permanente sólo llame a comparecer y no busque disminuir el IEPS, “porque de qué nos va a servir que nos den una lista de las gasolineras que no tienen combustible, que no les está dando abastecimiento Petróleos Mexicanos porque no tiene gasolina. ¿Qué vamos a hacer nosotros como diputados? O sea, vamos a enterarnos, sí, ¿y luego? Tenemos que tomar acciones. Esta fue una propuesta que hicimos allá en la mañana en Mesa Directiva, y citar aquí a los personajes no va a resolver el problema, hay que ir a fondo”.

Y ante la discusión que se dio en torno a que sólo el Ejecutivo federal puede modificar la Ley de Ingresos y no los diputados, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, propuso un exhorto al Peña Nieto para que proponga cambios a esa ley.

Lo anterior porque su partido presentó una iniciativa de modificación a la Ley de Ingresos 2017 en sus artículos 11 y 12, que hacen referencia a la desaparición del artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, donde se establecía que la liberalización del precio del a gasolina entraría en vigor en 2018.

Durante la discusión, el PAN se enfrascó en una serie de reclamos con PRD y Morena, pues sostuvo que el gasolinazo fue producto de la “tóxica reforma fiscal”, mientras que los segundos sostuvieron que fue resultado dela reforma energética.

Adriana Dávila, senadora del PAN, defendió el voto de su partido a favor de la reforma energética, pues dijo que Pemex requiere abrirse a las inversiones. Aseguró que fue el PRD el que votó la reforma fiscal, la cual llevó al gasolinazo y que lo hizo por un tema electoral, por obtener recursos para Michoacán, Guerrero y Ciudad de México.

Luego añadió:

“Es más, hubo hasta quien presumió haber dormido en el Palacio de Buckingham cuando hoy también tenemos que hacer un recorte justamente a esos viajes ostentosos, en esos aviones, acompañado de 200 personas de la oposición también. Así es que no vengamos aquí a darnos golpes de pecho nadie”, dijo la panista, en clara referencia al senador del PRD Miguel Barbosa, quien pidió hacerle una pregunta rechazándolo la legisladora, y sólo le respondió:

“Que se la conteste la historia, y también el viaje que usted recuerda.”

Luego se fue contra Morena:

“Quiero decir también con toda certeza y con toda claridad, que tampoco venga aquí Morena a decir que todos los demás están haciendo lo incorrecto, porque se les olvidó que López Obrador fue priista, se les olvidó que López Obrador fue además de presidente del PRI en Tabasco, donde la riqueza petrolera era abundante, próspera, se le olvidó que fue secretario de Gobierno y que bajo esas posiciones abusó de su poder, de su posición y que él es parte de la quiebra de Pemex. Nada más que es hipócrita y doble moral. Eso es lo que no se puede permitir”.

Rocío Nahle, coordinadora de Morena, tomó la palabra y aclaró a la senadora que la propia Ley de Ingresos dice que la liberación de precios es por la reforma energética, pero enseguida acotar:

“Les voy a decir, como dicen en España: Tenemos aquí a OHL, tenemos aquí a una infinidad de empresas españolas corruptas saqueando Pemex. No le echen la culpa a nadie ni a ninguna figura de izquierda que no ha administrado.

“Efectivamente, López Obrador gobernó la Ciudad de México y la gobernó muy bien, tan ello que en el 2006 el pueblo de México decidió que fuera el presidente electo. La historia también dice quién se lo robó”, esto último en alusión al panista Felipe Calderón.

La panista reviró:

“Pero no se vale disfrutar de los bienes cuando se estuvo en el PRI y venir a juzgarlos cuando se está en la oposición, porque es más fácil. Le guste a quien le guste, él no ha sido presidente y tampoco lo será”, auguró

Y a la hora de votar las propuestas para modificar el IEPS y la Ley de Ingresos, el perredista Miguel Barbosa pidió que no se hiciera a simple “mano alzada”, sino que se diera el nombre y el sentido del voto, sobre todo en lo que respecta a la frase “se rechaza el incremento a la gasolina”.

A pesar de la resistencia del PRI y sus aliados, se procedió de esa manera, pues así lo marca el reglamento. De esa forma cada uno de los siete diputados, los ocho senadores de PRI y los de PVEM, PES y Panal debieron decir ante el micrófono que rechazaban la propuesta, quedando constancia de ello en la crónica parlamentaria.