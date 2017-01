El violín rockero de Judith Mateo  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violinista rockera Judith Mateo visitará la Ciudad de México con el cantante y guitarrista Chuse Joven, con quien ofrecerá dos conciertos: el sábado 21 en Sala Rock Son Villa Coapa y el viernes 27 en Sala Rock Son del Centro Histórico, a las 22 horas.

“Mis raíces vienen de Asturias. Mi abuela es de Mieres y tengo familia en Gijón, por eso tengo sangre celta. Además, aunque nací en Cuenca, cuando terminé la carrera en el Conservatorio me fui para Irlanda. En principio me iba por unos meses, pero al final me quedé allí por tres años. Me fui a Irlanda porque me llamaba mucho la atención la música celta. Dado que yo soy violinista, Irlanda tiene un gran atractivo, porque es uno de los países donde más se desarrolla el instrumental del violín”, contó ella a un diario de Gijón.

“Antes de irme a Irlanda también había tocado con una banda de música celta. Una vez estuve ya en Dublín empecé a investigar sobre este tipo de música y entré en contacto con músicos de gran nivel”, agregó.

El trabajo de Judith ha trascendido las fronteras de la música de rock y del folk celta: recientemente la vimos ensayando para un concierto con los menudos músicos de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, Paraguay, en el Teatro Real de Madrid.

Conforme leemos en la información enviada por el promotor de prensa Sergio Islas Pacheco, de Wild Side Press, “con más de un millón de escuchas en Spotify de su cuarto trabajo Celebration Day, la violinista española Judith Mateo se consolida como la única mujer violinista rockera tras el exitoso lanzamiento de su quinto trabajo titulado Rock is my life, estrenado de la mano de Warner Music”.

La pasión de Judith Mateo por la música irlandesa, sus raíces asturianas y su formación clásica son su pasaporte. Más de 300 conciertos a lo largo de la geografía española y en el extranjero la avalan, contando además con cinco trabajos discográficos que han sido una extraordinaria carta de presentación para verificar su enorme calidad musical e interpretativa: Tir Nan Og (Universal Music Spain, 2003, reeditado Warner 2015), Mientras el cielo no se caiga (Balinaboola SL 2007, reeditado Warner 2015), Ashes (Cenizas,Warner Music, 2011), Celebration Days (Warner Music, 2014) y Rock is my life (Warner 2016) .

Desde su primera gira, Judith ha conquistado a públicos de los principales escenarios y festivales hispanos: el del Mondo Celta en Ortigueira, Viñarock; el de Folk en Plasencia y de Getxo; Leyendas del Rock, el Internacional de Música en Aínsa, el de Folkinvierno Las Rozas; el de Jazz en San Javier, y de Talavera de la Reina, entre muchos otros.

La proyección internacional de Judith Mateo comenzó en Irlanda donde pasó tres años nutriéndose de la música tradicional y tocando como primer violín de la Orquesta de la Universidad de Waterford, amén de participar en varios festejos. Su labor de ayuda al pueblo saharaui la ha llevado a celebrar varios conciertos benéficos en el Sahara occidental junto a artistas locales e internacionales.

No menos importantes han sido sus actuaciones en Bélgica, Francia, Palestina, Italia, Egipto, Portugal, Marruecos o Tokio. Desde el Parlamento Europeo a las playas del Algarve, pasando por la Plaza del Pesebre de Belén y los parques naturales del norte de Italia.

En 2013, comenzó la unión entre Judith Mateo y el diseñador de ropa gallego José Matteos, siendo este el artífice de estilismos y fotógrafo en Celebration Days.Judith ha colaborado con él junto a su violín en varios desfiles como en el New Rock 2013, la Mostra de Encaixe en Camariñas 2014 y Mercedes Benz Fashion Week. Las marcas que apoyarían a Judith Mateo son de las famosas cuerdas D ́Addario; Letusa, New Rock Boots y Skechers Spain.

En su sitio oficial leemos:

“Pocas cosas se le resisten a esta polifacética artista. Su música ha servido de sintonía para numerosos programas de radio y televisión, así como para la serie de programas especiales que con motivo del XXV Aniversario de la Constitución Española emitió RNE en 2003. Además, para los canales Caza y Pesca de Digital Plus (2008); la presentación del Parque Natural de la Serranía de Cuenca (2007); los Concursos de la Hípica de Cuenca en las Ferias 08 y FITUR ’07.

“También para las cadenas regionales como CNC (Canal de Noticias Continuo) o nacionales como RNE (Radio Nacional de España) y ha realizado conciertos e intervenciones en radio y televisión nacional.

“Desde julio de 2009 a enero de 2012 presentó el programa musical semanal Una vuelta por… en la televisión autonómica de Castilla la Mancha, con su tema ‘Weile Waile’ en un programa que plasmó las investigaciones realizadas por Judith Mateo sobre los proyectos que desarrollan grupos y artistas de todos los estilos dentro y fuera de la región.

“Desde enero de 2012 hasta diciembre de 2014 coordinó su propio programa de radio Cómo Suena acerca del lado femenino de vivir la música. Con su colega Chuse Joven (quien vendrá a México) abrió el espacio musical #DontStopTheMUSIC en el periódico eldiadigital. En septiembre comenzó El Alma de Judith en Radio Castilla-La Mancha Media.”

Judith Mateo se presentará el sábado 21 de enero en Rock Son Villa Coapa Tlalpan (Canal de Miramontes 3155, con Calzada del Hueso, colonia Vergel Coapa, Plaza Pericoapa), y el viernes 27 en Rock Son Centro Histórico Ciudad de México, calle Madero 20, sexto piso), a las 10 de la noche, con lo mejor de un repertorio que la han consolidado en Europa con la interpretación de versiones de clásicos rockeros y temas propios.