Renuncia líder del PRI en Veracruz; reprochan priistas “abandono” de Ochoa Reza

XALAPA, Ver. (apro).- La secretaria general del PRI en la entidad, Regina Vázquez Saut, acusó que el presidente nacional Enrique Ochoa Reza y la delegada nacional, Lorena Martínez, “le faltan el respeto” a la militancia priista de estado, pues dijo, nadie ha tenido el “decoro” de notificar sobre la renuncia de Amadeo Flores Villalba, exlíder estatal priista y sobre quien pesaba un juicio en el Tribunal Electoral para removerlo.

En rueda de prensa, Vázquez Saut fustigó que Ochoa Reza no “valore” que el priismo veracruzano sea el tercer padrón más alto en todo el país y a dos días de la renuncia del líder estatal, Amadeo Flores –exprocurador general de justicia en la primera mitad del sexenio de Javier Duarte- nadie los haya notificado o dado una explicación o nombrado un interinato.

“No nos han notificado de manera oficial la renuncia de Amadeo; es más, conmigo nadie me ha dicho si me voy o me quedo (de la secretaría general), con este abandono a la militancia veracruzana por parte del CEN corremos el riesgo de que el PRI en Veracruz en un futuro cercano se convierta en un partido satélite, como sucedió en Chiapas”, expresó.

Amadeo Flores Espinosa, junto con Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI fueron demandados ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) por irregularidades y omisiones a los estatutos priistas, según el cuadernillo judicial 277/2016, cuyos promoventes fueron los exdiputados locales priistas, Marco del Ángel Arroyo, Edgar Díaz Fuentes y la secretaria general del PRI adjunta, Lorena Piñón Rivera.

En dicho juicio de protección para los derechos ciudadanos, los priistas alegaban la tercera reelección de Flores Espinosa mediante argucias partidistas.

Después de la querella, Amadeo Flores anunció en un medio local afín que “presentaba su renuncia”; a nivel nacional, Enrique Ochoa “delegó” en Lorena Piñón trabajos políticos electorales, así como acercamientos con alcaldes emanados del PRI.

Mientras tanto, el Comité Directivo Estatal se encuentra acéfalo y en incertidumbre, ello a menos de 6 meses del proceso electoral en donde en Veracruz se renovaran 212 presidencias municipales y en donde por primera vez el PRI ya no tiene el control del gobierno del estado.

“Necesitamos un cambio de fondo, y con esta postura del PRI nacional de no notificarnos nada, como en las diligencias del pasado, se manda un mal mensaje a la militancia veracruzana. No avisaron a diputados locales, ni federales, ni a mí que soy la secretaria general del partido me dijeron nada”, reprochó Vázquez Saut.

Regina Vázquez, quien también funge como diputada en el Congreso local lamentó que haya inquietud, preocupación e incertidumbre en las seccionales, organizaciones campesinas, obreras y de comercios que creen en el PRI y que hoy ven con tristeza los problemas de fondo.

“Hoy hago un llamado a la dirigencia nacional que es tiempo de renovarnos o morir, y si ya renunció el expresidente Amadeo Flores, pues hay que ver el futuro por delante y trabajar con la gente, escuchar a la ciudadanía; sin embargo las formas del CEN del PRI dejan mucho que desear. Que sirva el haber perdido el gobierno, el tener hoy un PRI sin los grupos de poder de siempre, para tener un parteaguas y pensar en el futuro del partido”, soltó.

El “juicio per saltum” en contra de Amadeo Flores y Ochoa Reza, con elementos probatorios de las irregularidades en el proceso de renovación, hizo que desde el CEN del PRI se le pidiera una renuncia, como “salida decorosa” a Amadeo Flores.

Hoy con un PRI acéfalo, y con su inmueble en incertidumbre, los mismos senadores priistas y diputados federales ven como probables candidatos a ocupar la dirigencia a el actual diputado federal, Jorge Carvallo; al alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga, o a los exdiputados Alejandro Montano y Ricardo Ahued.